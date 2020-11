Nadzieje w Haasie

Haas dołączył do stawki F1 w 2016 roku. Od tamtej pory samochody amerykańskiej ekipy całkiem nieźle spisywały się podczas Grand Prix Bahrajnu. W debiutanckim sezonie Romain Grosjean dojechał jako piąty. W 2017 roku Kevin Magnussen był ósmy, a dwanaście miesięcy później powtórzył wynik Grosjeana. Jedynie w ubiegłym sezonie żaden z VF-19 nie zameldował się w pierwszej dziesiątce.

Steiner wspominając rezultaty z przeszłości, ma nadzieję, że podczas najbliższego weekendu zespół powalczy o solidne wyniki. Pytany czy nie sądzi, iż udana historia startów może wynikać ze zwykle wczesnego terminu Grand Prix Bahrajnu, kiedy nie wszystkie zespoły są już w optymalnej formie, odpowiedział:

- Nie sądzę. Myślę, że tor w Bahrajnie zawsze pasował do naszego samochodu, przynajmniej w latach 2016-2018 - powiedział Steiner w oficjalnej zapowiedzi weekendu. - Wydaje mi się, że wtedy byliśmy po prostu we właściwym miejscu we właściwym czasie.

- Mogę jedynie dodać, że chciałbym, aby podobnie było w tym roku.

Drugi wyścigowy weekend w Bahrajnie rozegrany zostanie z wykorzystaniem innej konfiguracji toru. Rywalizacja odbędzie się na nitce o nazwie Outer Track. Steiner jest zwolennikiem takiego rozwiązania.

- Lubię gdy rzeczy są robione inaczej, tak by urozmaicić i zaoferować nowe wyzwania. Jestem wielkim fanem wykorzystania dwóch konfiguracji na jednym torze. Myślę, że jest to dowodem inteligentnego podejścia do sprawy. Zobaczymy co się wydarzy.

- Jednak jeśli coś nie działa, jestem też pierwszą osobą, która powie, że nie powinniśmy do tego wracać. Nie mogę doczekać się Bahrajnu. Jeśli chodzi o drugą konfigurację, nie szykowaliśmy nic specjalnego. Zbieramy informacje i staramy się przygotować jak najdokładniejszą symulację.

Pierwszy trening przed Grand Prix Bahrajnu ruszy w piątek o godzinie 12 czasu polskiego.