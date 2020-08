Najgorszy samochód Grosjeana

Wyścigowy weekend na Circuit de Barcelona-Catalunya rozpoczął się dla Grosjeana bardzo dobrze. Francuz w piątkowych treningach wykręcił szósty i piąty rezultat. Potem było już tylko gorzej. Grosjean nie przebrnął pierwszego segmentu kwalifikacji i do niedzielnej rywalizacji ruszał z siedemnastego pola. Swoje 170 grand prix ukończył jako dziewiętnasty, ostatni spośród sklasyfikowanych.

W rozmowie z mediami Grosjean nazwał swój wyścig piekłem i dodał, że VF-20 z Grand Prix Hiszpanii był najgorszym samochodem jakim kiedykolwiek jechał w Formule 1.

- Było okropnie. Szczerze mówiąc, tego samochodu nie można było opanować - powiedział Grosjean. - Jeden z najgorszych w mojej karierze. Strasznie. Już od pierwszych okrążeń nic nie dało się zrobić.

- Nie wiem co wydarzyło się między piątkiem a sobotą i potem niedzielą, ale to nie był ten sam samochód. W piątek bolid był świetny na długich przejazdach, ale i w symulacjach kwalifikacji. A potem... stał się prawdopodobnie najgorszym samochodem jakim jeździłem w F1.

Szef zespołu, Günther Steiner, spytany o opinię Grosjeana przyznał, że jest przyzwyczajony do mocnych słów ze strony swoich kierowców, choć zwykle i tak niewiele one pomagają.

- Nie będę komentował każdego dnia słów wypowiedzianych o najlepszym lub najgorszym samochodzie. To co się liczy, to analiza tego dlaczego od dobrego piątku przeszliśmy do takich problemów w niedzielę. Traciliśmy po dwie sekundy na okrążeniu, co jest bardzo dziwne.

- Przywykłem do mocnych słów swoich kierowców. Oczywiście niektóre z nich nam nie pomagają, ale przeżyję - zakończył Günther Steiner.