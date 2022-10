Po trzech sesjach treningowych wiele wskazywało na to, że kierowcy Mercedesa będą w stanie wmieszać się w walkę o pierwsze pole startowe w Meksyku. Jak się jednak okazało, Max Verstappen był poza zasięgiem Lewisa Hamiltona i George'a Russella.

Brytyjski duet wywalczył mimo wszystko drugie i trzecie miejsce, wyprzedzając lokalnego bohatera, Sergio Pereza. Kierowcy zespołu z Brackley byli zadowoleni z takiego rezultatu.

Czytaj również: Verstappen z Pole Position w Meksyku

- Red Bulle są naturalnie bardzo szybkie, ale to był niesamowity pokaz umiejętności, jestem naprawdę dumny z zespołu. To najlepsze kwalifikacje, jakie mieliśmy w tym sezonie. To tylko pokazuje, że trzeba być wytrwałym i nigdy się nie poddawać. Wielkie dzięki dla wszystkich na torze i w fabryce - powiedział Hamilton po zakończeniu sesji kwalifikacyjnej.

W decydującej próbie siedmiokrotny mistrz świata przegrał ze swoim partnerem zespołowym, przy czym Russell jechał jeszcze po zdecydowanie lepszy wynik, popełniając jednak błąd w trzecim sektorze.

- Generalnie myślę, że moje okrążenia były całkiem dobre. Ostatnie okrążenie nie było po prostu wystarczające. Będę cały czas naciskał. Jestem całkiem zadowolony z tej pozycji. Przed nami długa droga do pierwszego zakrętu - zapowiadał kierowca Mercedesa.