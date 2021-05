Vettel po nieudanym sezonie 2020 - ostatnim w barwach Ferrari - nie najlepiej rozpoczął swój kolejny rok w Formule 1. Nowy w Astonie Martinie, Niemiec nie potrafił dać sobie rady z mało stabilną tylną częścią AMR21.

Na wyścigowy weekend w Hiszpanii Vettel otrzymał pakiet ulepszeń, które tydzień temu w Portugalii sprawdził Lance Stroll. Po piątkowych zajęciach czterokrotny mistrz świata przyznał, że dużo lepiej czuje się w AMR21. Uzyskane rezultaty pozwoliły na ósmą pozycję w FP1 i jedenastą w FP2.

- Myślę, że uczciwie możemy powiedzieć, iż był to nasz najlepszy piątek - powiedział Vettel, odnosząc się do swojego pobytu w Astonie Martinie. - Byłem dużo bardziej zadowolony z samochodu. Oczywiście, to inny tor, inne warunki, ale generalnie [wreszcie] poczułem się trochę jak w domu. Wygląda na to, że się poprawiamy.

- Jest ciasno [w środku stawki]. To jasne. Trudno powiedzieć, gdzie będziemy jutro. Musimy przyjrzeć się w nocy i sprawdzić, co jeszcze możemy znaleźć. Miejmy nadzieję, że uda nam się wycisnąć kilka dodatkowych dziesiątych części sekundy.

Pytany czy celem jest Q3, czyli finałowy segment kwalifikacji, Vettel odpowiedział:

- Cóż... sądzę, że w te okolice celujemy. Myślę, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, możemy się tam dostać. Będzie jednak, jak już powiedziałem, bardzo ciasno. Wiele samochodów walczy o te miejsca. Patrzymy więc na siebie i zastanawiamy się, co możemy zrobić jutro lepiej. To zmaksymalizuje nasze szanse na Q3.