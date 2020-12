Leclerc, reprezentant zespołu Ferrari, w tegorocznych mistrzostwach został sklasyfikowany na ósmym miejscu, o cztery pozycje niżej w porównaniu z poprzednim rokiem. Monakijczyk tylko dwa razy odwiedzał podium, podczas gdy w 2019 roku w czołowej trójce meldował się dziesięć razy, wygrywając do tego dwa wyścigi.

Monakijczyk spisywał się zdecydowanie lepiej pokonując partnera z ekipy - Sebastiana Vettela. Zdobył 98 punktów, podczas gdy Niemiec 33. W kwalifikacjach był lepszy od czterokrotnego mistrza świata w stosunku 13-4.

Powyższe statystyki pozwoliły Leclercowi uznać, że w 2020 roku radził sobie zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach.

- Ten sezon miał dwie strony - powiedział Leclerc. - Dla mnie osobiście był najlepszym w Formule 1. Jestem bardzo zadowolony z tego, co zademonstrowałem na torze. Podejmowałem ryzyko, które często się opłaciło. Pomogło nam to w zdobyciu wielu punktów. Jednak kilka razy, nie wszystko poszło tak, jak chciałem, na czym traciliśmy.

- Pozytywnie odbieram ten sezon w kontekście moich wyników. Dlatego jestem bardzo zadowolony i nie mogę doczekać się, aby zobaczyć nasze postępy.

Leclerc jest dumny z tego, jak Ferrari radziło sobie z przeciwnościami losu w tym katastrofalnym roku w odniesieniu do osiągów samochodu włoskiej ekipy. Dla Scuderii mistrzostwa potoczyły się bardzo źle, kiedy już podczas zimowych testów okazało się, że SF1000 jest niekonkurencyjny.

- Po testach w Barcelonie wszyscy wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Mimo, że po pierwszym wyścigu sytuacja była trudna do zaakceptowania, pracowaliśmy bardzo ciężko i konstruktywnie - dodał. - Sądzę, że od tego momentu zaczęliśmy się poprawiać. To były małe kroki, ale we właściwym kierunku, co nie zawsze jest takie oczywiste w Formule 1. Wyciągnęliśmy wiele wniosków z tego sezonu i myślę, że wrócimy mocniejsi. Liczę, że pokażemy to na torze w przyszłym roku.

- Nie wiem, jak duży będzie to postęp w nadchodzącym sezonie, ale jestem pewien, że pójdziemy we właściwym kierunku - zakończył.