Tydzień temu w Grand Prix Japonii reprezentant Red Bull Racing - Max Verstappen przypieczętował swój drugi tytuł w Formule 1. Do tego zespół już niebawem będzie cieszył się z końcowego triumfu w klasyfikacji konstruktorów, po raz pierwszy od 2013 roku.

Szef RBR - Christian Horner, w kontekście obecnych sukcesów, rzecz jasna podziękował za pracę guru technicznemu Adrianowi Newey’owi, jak również wszystkim pozostałym zaangażowanym w projekt i rozwijanie bolidu RB18, w pierwszym roku obowiązywania zupełnie nowych przepisów w królowej sportów motorowych.

- Adrian i cały jego sztab, Pierre Wache dyrektor techniczny, Enrico Balbo szef aerodynamiki, Craig Skinner główny projektant, Ben Waterhouse szef inżynierii ds. osiągów, myślę, że to najmocniejszy skład, jaki kiedykolwiek mieliśmy - pochwalił Christian Horner kluczowych pracowników zespołu.

- Ten rezultat jest świadectwem ich ciężkiej pracy, która odbywa się za kulisami i zapewnia takie osiągi - kontynuował.

Czytaj również: Verstappen jak z innej planety

Podkreślił, że ubiegłoroczna walka o tytuł z Mercedesem zobligowała stajnię do późniejszego, niż rywale, podjęcia się przygotowań do sezonu 2022.

- Z punktu widzenia zespołu ten rok wymagał krwi, potu i łez, ponieważ byliśmy ostatnimi, którzy rozpoczęli pracę nad nowym projektem, do tego pod dużą presją ze względu na limit budżetowy - przekazał. - Samochód i sposób w jaki dostosowaliśmy się do nowych przepisów, nasi inżynierowie oraz w wszyscy w to zaangażowani wykonali pod tym względem fenomenalną pracę. Do tego Max poczynił postępy od czasu pierwszego tytułu. W tym roku jego jazda była na zupełnie innym poziomie. Zasłużył na wszelkie słowa uznania.

- Wszyscy w fabryce, w Red Bullu oraz nasi partnerzy techniczni w tym roku wrzucili kolejny bieg, co było fenomenalne - zaznaczył.

Tuż przed Grand Prix Japonii poinformowano o ponownym zacieśnieniu współpracy technicznej Hondy z RBR i AlphaTauri. Po zwycięstwie Red Bulla na Suzuce, trofeum dla najlepszego konstruktora odebrał na podium szef programu Honda F1, Yasuaki Asaki.

- Wygrana w tym miejscu, gdy umocniliśmy naszą kooperację z Hondą na kolejne trzy lata, jest szczególna. Asaki to jedna z najważniejszych postaci w szeregach Hondy i HRC. Czuł się fantastycznie, stając na podium i obierając trofeum za pierwsze miejsce wśród konstruktorów. Była to naprawdę dumna chwila dla wszystkich w HRC - dodał.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, jakiego udzielili nam w ostatnich latach i oczywiście jako dostawca jednostek napędowych, w tym roku również świetnie się spisali, podobnie jak Exxon Mobil z nowym paliwem E10. Chcąc osiągać takie wyniki, jak nasze, wszystko musi się zgrać. To nam się udało - mówił dalej.

Oddał również hołd współwłaścicielowi Red Bulla: - Wielkie ukłony przed Dietrichem Mateschitzem. Wiele nam zapewnił. Dzięki jego nieprzerwanemu wsparciu możemy być tutaj.

Video: Ewolucja Formuły 1 - 1950-2022