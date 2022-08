W kwalifikacjach do czternastej rundy sezonu Alex Albon po raz pierwszy w tym roku dotarł do trzeciego segmentu czasówki, a dzięki serii kar dla innych zawodników i związanych z tym przesunięć na polach startowych, Grand Prix Belgii rozpoczynał z szóstej pozycji.

Chociaż Albon uważa, że tempo wyścigowe Williamsa jest nawet lepsze niż to, co można wycisnąć z FW44 na pojedynczym okrążeniu, wiedział z góry, że czeka go ciężka batalia o punktowane miejsce.

Jednak na długich prostych toru w Spa zdołał utrzymać swoją pozycję przewodząc długiemu pociągowi DRS i finiszował na dziesiątej lokacie.

- To był jeden z najtrudniejszych wyścigów, jaki zaliczyłem w mojej karierze, a także jeden z moich najlepszych. To wspaniałe uczucie, ponieważ wykonaliśmy możliwie najlepszą pracę - powiedział Albon.

- Już w drodze na pola startowe było jasne, że zużycie opon będzie bardzo wysokie z powodu znacznie wyższych temperatur niż wcześniej. Podczas ostatniego stintu zastanawiałem się nawet nad zaliczeniem trzeciego pit stopu. Podjęliśmy jednak próbę utrzymania Lance’a z tyłu, co wymagało ode mnie bezbłędnej jazdy - kontynuował.

- Ogólnie rzecz biorąc od pierwszego treningu mieliśmy perfekcyjny weekend i wykorzystaliśmy wszystkie zalety naszego samochodu, jak np. jego prędkość maksymalną - podkreślił. - Jako zespół pokazaliśmy, że stać nas na zdobywanie punktów, gdy pracujemy bezbłędnie i mimo że nasz samochód nie jest taki szybki - dodał reprezentant zespołu Williams.

Dopytywany, czy charakterystyka toru w Spa zamaskowała słabości ich bolidu, odparł: - Najlepiej jak to możliwe.

Z czterema punktami na koncie Albon jest osiemnasty w klasyfikacji mistrzostw.