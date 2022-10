Perez ruszał do wyścigu z drugiego pola, ale tuż po starcie wyprzedził Charlesa Leclerca. Meksykanin usadowił się na czele stawki, a sytuacji nie zmieniły wirtualne neutralizacji czy wyjazdy samochodu bezpieczeństwa. Goniący kierowcę Red Bulla, Charles Leclerc dwoił się i troił, przyspieszył wizytę w alei serwisowej, ale nie zdołał odzyskać P1.

Dla Pereza było to czwarte zwycięstwo w Formule 1. Pytany czy był to jego najlepszy występ w królowej motorsportu - zwłaszcza biorąc pod uwagę budowanie przewagi w końcówce wyścigu - kierowca z Guadalajary odparł:

- To z pewnością był mój najlepszy występ - powiedział Perez. - Kontrolowałem wyścig, chociaż dogrzanie opon było trudne. Ostatnie okrążenia były bardzo intensywne.

- Jeszcze w samochodzie nie czułem zmęczenia, ale pojawiło się, gdy z niego wysiadłem. Cisnąłem bardzo mocno. Dałem z siebie wszystko, aby dziś wygrać.

Zwycięstwo Pereza nie jest jeszcze pewne. ZSS wezwał Meksykanina na przesłuchanie w związku z potencjalnym niezachowaniem odpowiedniej maksymalnej odległości za samochodem bezpieczeństwa. Na pytanie o tę sytuację, kierowca RBR odpowiedział:

- Nie wiem, o co chodzi. Powiedzieli mi po prostu, że jesteśmy objęci dochodzeniem i nakazali powiększenie przewagi. To właśnie zrobiłem.

Wygrana Pereza i dopiero siódma pozycja Maxa Verstappena oznacza, że koronacja Holendra została odłożona w czasie. Kolejna okazja już za tydzień w Japonii.

- Wydaje mi się, że to fajnie dla Maxa, iż wydarzy się to w Japonii. Wyjątkowa sprawa dla zespołu i Hondy. Koniec końców to był fantastyczny dzień.

