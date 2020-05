Najpierw Austria, potem Węgry?

Zgodnie z planem po dwóch wyścigach w Austrii Formuła 1 miała przenieść się do Wielkiej Brytanii. Jednak nakaz kwarantanny, zapowiedziany przez władze Zjednoczonego Królestwa dla wszystkich przyjezdnych, postawił rywalizację na Silverstone pod znakiem zapytania.

Choć decyzja związana z kwarantanną ma zostać ogłoszona dopiero podczas piątkowej odprawy na Downing Street [siedziba premiera Borisa Johnsona], nieoficjalnie mówi się, że władze Formuły 1 zrezygnowały z organizacji wyścigów w Wielkiej Brytanii, ponieważ sport nie będzie wyłączony z nakazu 14-dniowej izolacji.

Pierwotnym zamiarem było rozpoczęcie sezonu od dwóch rund w Spielbergu - 5 i 12 lipca. Kolejne miały być wizyty na Silverstone - 26 lipca i 2 sierpnia. Obecnie spodziewana jest organizacja co najmniej jednego, a prawdopodobnie dwóch wydarzeń bezpośrednio po rywalizacji w Austrii. Dzięki temu personel zespołów bazujących w Wielkiej Brytanii [siedem z dziesięciu] spędzi miesiąc w podróży i dopiero potem wróci do swoich domów, aby poddać się kwarantannie przed kolejną częścią europejskiego harmonogramu.

Faworytem do zastąpienia Silverstone pozostaje niemiecki Hockenheimring, jednak możliwa jest zamiana kolejności właśnie z rundą na Węgrzech. Red Bull Ring i Hungaroring dzieli jedynie 420 km. F1 dopracowuje również kolejne odsłony zmodyfikowanego kalendarza, obejmującego Hiszpanię [23 sierpnia], Belgię [30 sierpnia] i Włochy [6 września].

Informator w jednym z zespołów przekazał Motorsport.com: - Wciąż jest wiele niepewności. Jasne jest to, że zespoły chcą rozpocząć rywalizację i zrobią wszystko co konieczne, nawet zgodzą się na cztery wyścigi pod rząd czy przebywanie tygodniami w podróży. Oczywiście, o ile będzie to bezpieczne.