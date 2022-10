George Russell i Lewis Hamilton stracili trzy dziesiąte sekundy do Maxa Verstappena w kwalifikacjach przed Grand Prix Meksyku, ale mieli problemy podczas ostatniego przejazdu w Q3. Russell nazwał swoje ostatnie okrążenie „strasznym”, popełniając błąd w trzecim sektorze, podczas gdy Hamilton miał problem z silnikiem, zgłaszając spadek mocy.

Oba bolidy Mercedesa mogą skorzystać z holowania za Verstappenem na dojeździe do do zakrętu numer jeden, co może być szczególnie przydatne na jednej z najdłuższych prostych w sezonie.

Zespół z Brackley zazwyczaj spisywał się w tym sezonie lepiej w tempie wyścigowym niż w kwalifikacjach, ale szef zespołu, Toto Wolff, był daleki od wyrażenia pewności, że w niedzielę wygra bolid jego ekipy.

- Myślę, że w całym moim życiu było tylko kilka chwil, w których byłem czegoś pewny, i nigdy nie było to w Formule 1. Denerwuje mnie fakt, że nie jesteśmy na Pole Position, bo wtedy moglibyśmy odhaczyć takie osiągnięcie, ale wówczas jutro problemem byłby Max Verstappen za nami. Zaczynanie z drugiego i trzeciego miejsca może być korzystne. Mam nadzieję, że uda nam się przejąć prowadzenie w pierwszym zakręcie i odjechać, ale na pewno będzie to trudne - przyznał Toto Wolff.

Mercedes ma jeszcze trzy wyścigi, aby uniknąć swojej pierwszej kampanii bez zwycięstw od 2011 roku. Przez większą część sezonu zespół z Brackley miał problemy z nawiązaniem walki z Red Bullem i Ferrari.

Zapytany, czy to będzie najlepsza okazja dla Mercedesa na wygranie wyścigu w tym roku, Wolff odpowiedział - Tak, myślę, że tak.

- W naszych symulacjach mieliśmy Meksyk na radarze jako nasz potencjalnie najlepszy wyścig. Więc to dobrze, że świat wirtualny koreluje ze światem rzeczywistym. Najważniejsze jest to, że mamy tempo i powoli, ale pewnie idziemy naprzód i wyciągamy wnioski na przyszły rok - stwierdził szef Mercedesa.

Jednym z największych plusów dla Mercedesa w Meksyku są warunki na dużych wysokościach, co doprowadziło do zmniejszenia oporu w rozrzedzonym powietrzu, a także pozwoliło na zastosowanie pakietów o dużej sile docisku.

- Przez wiele lat Meksyk nie był dla nas dobrym miejscem ze względu na wysokość, ale ludzie od jednostek napędowych dali nam tutaj super mocny silnik. Mniej cierpimy z powodu bolidu generującego duży opór i możemy jeździć z pakietem generującym wysoki docisk, jak wszyscy inni - zakończył Wolff.