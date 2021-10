Taką opinią podzielił się Nico Rosberg, który od 2014 roku jako jedyny pokonał Hamiltona na przestrzeni całego sezonu. Niemiec dokonał tego w 2016 roku po czym zakończył karierę.

W obecnym sezonie jest szansa nie tylko na przełamanie monopolu Hamiltona, ale i dominacji Mercedesa. Wyzwanie rzucili Max Verstappen oraz Red Bull Racing. Na pięć wyścigów przed końcem rywalizacji przewaga Holendra wynosi dwanaście punktów. RBR musi odrobić do rywali 23 oczka.

- Według mnie samochody są praktycznie takie same - powiedział Rosberg na antenie Sky Deutschland. - Podobnie kierowcy, a obaj są w swojej własnej lidze. Nikt inny nie nadąża.

- W tych ostatnich wyścigach będzie bardzo blisko i jestem przekonany, że wiele się jeszcze wydarzy. Tego pojedynku nie da się przebić. Widzę, jakie obaj mają osiągi. Ich poziom jest niewiarygodnie wysoki. Prawdopodobnie najwyższy, jaki Formuła 1 kiedykolwiek widziała.

- To fenomenalne. Mają mój olbrzymi szacunek.

Pytany kto wyjdzie z batalii jako zwycięzca, Rosberg odparł:

- W jakiś sposób nadal stoję po stronie Lewisa. Głównie ze względu na jego doświadczenie oraz fakt, że zwykle na końcu to on jest górą. Bardzo trudno go pokonać. Trzeba też jednak zauważyć, jak genialnie jeździ w tej chwili Max - wyjaśnił Nico Rosberg.