McLaren ogłosił, że po sezonie 2022 rozstanie się z Danielem Ricciardo. Australijczyk pożegna się z Woking rok wcześniej, niż sugerował jego kontrakt.

Tajemnicą poliszynela jest, że w McLarenie zwalniając Ricciardo zrobili miejsce dla jego rodaka - Oscara Piastriego. Prawa do młodego kierowcy rości sobie również Alpine. Francuska ekipa wydała nawet komunikat informujący, iż Piastri będzie w sezonie 2023 zespołowym kolegą Estebana Ocona. Sprawą zajmie się specjalna komisja ds. kontraktów.

McLaren w środę poinformował jedynie o pożegnaniu z Ricciardo, by ten mógł zacząć szukać sobie nowego pracodawcy. Jednak w rozmowie z wybranymi mediami, w tym z Motorsport.com, Zak Brown, dyrektor generalny zespołu, przekazał, że McLaren jest pewny swoich planów.

- Oczywiście jesteśmy bardzo pewni swojej przyszłości - powiedział Brown. - Ogłosimy ją w odpowiednim czasie.

- Chcemy się ścigać w najbliższy weekend i przez resztę roku, więc czuliśmy, iż ważne jest wydanie dzisiejszego oświadczenia.

- Z Danielem łączy nas bardzo przyjacielska relacja, choć oczywiście finał współpracy jest rozczarowujący. Jednak wracamy do rzeczy takich jak Monza. Bycie z Danielem i Lando na podium to dla mnie osobiście najbardziej ekscytujący moment od czasu dołączenia do McLarena.

- Więc tak. Wyniki rozczarowały, ale jesteśmy podekscytowani końcówką sezonu, podobnie jak Daniel. W odpowiednim czasie ogłosimy naszą przyszłość.

Z kolei Andreas Seidl, szef zespołu, pytany o ryzyko zatrudnienia debiutanta - w domyśle Piastriego - nie chciał w ogóle poruszać tematu obsady drugiego fotela.

- Mówiąc szczerze, nie chcę teraz wchodzić w takie analizy - przyznał Seidl. - Dziś liczy się Daniel i tak samo będzie przez cały weekend w Spa.

- Chcemy iść dalej. Daniel również. A o przyszłości pomówimy później.

