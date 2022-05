Sergio Perez w 2021 roku został pierwszym kierowcą od bardzo dawna, który wszedł do Red Bull Racing nie będąc wychowankiem ich własnego programu młodzieżowego. Meksykanin po dłuższym czasie odnalazł się w ekipie z Milton Keynes i przedłużono z nim umowę o rok na bieżący sezon.

Po pięciu rundach kampanii 2022, 32-letni zawodnik traci 19 punktów do wicelidera mistrzostw, partnera ze stajni - Maxa Verstappena. Po wycofaniu się z GP Bahrajnu, z powodu awarii RB18, wszystkie pozostałe, dotychczasowe wyścigi kończył nie niżej niż na czwartym miejscu, w tym pomagając zespołowi w zdobyciu dubletu w Imoli.

Tak pewne występy dały Perezowi i jego menedżerom podstawy do rozpoczęcia negocjacji z Red Bullem w celu kontynuowania współpracy w 2023 roku. Źródła podają, że sam zespół nie chce się szczególnie śpieszyć w tym temacie, ale generalnie skłaniają się ku dalszej kooperacji z Meksykaninem.

Owszem krążą też plotki o ponownym wypromowaniu Pierre'a Gasly'ego do głównej ekipy, a nawet pozyskaniu Fernando Alonso, którego kontrakt z Alpine wygasa po tym roku.

- Alonso to wspaniały kierowca - powiedział w Miami szef zespołu Christian Horner. To fantastyczne, że wciąż jest w Formule 1, ale nie pasuje do naszych planów.

W rzeczywistości Horner niedawno określił utrzymanie obecnego składu Red Bulla jako pewnik.

- Tak, rozpoczęliśmy negocjacje - potwierdził Perez. - Mimo to nie śpieszymy się, aby coś ogłaszać w najbliższej przyszłości.