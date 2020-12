Netflix upiększa rzeczywistość

Verstappen już przy okazji pierwszego sezonu przyznawał, że nie jest wielkim fanem popularnej produkcji, argumentując, iż przedstawiono go w złym świetle.

Teraz ponownie dołączył do dyskusji. W filmie opublikowanym przez jednego ze sponsorów, Holender przyznał, iż oglądał dokument o Michaelu Jordanie, ale jako aktywnemu sportowcowi trudno mu się odpowiednio wczuć w podobne rzeczy.

- Jest jeszcze trudniej, gdy nie jesteś blisko zaangażowany - powiedział Verstappen. - Mogą po prostu sprawić, że wszystko będzie wyglądało o wiele lepiej. Stanie się piękniejsze, niż jest w rzeczywistości.

- Na przykład w Drive to Survive jest wiele udawania. Zmiany w dialogach są częste. Dostrzegam to po moich rozmowach z inżynierami. Połączyli ze sobą rzeczy, które wypowiedziałem na początku sezonu w Australii z tym, co mówiłem w Austrii. Użyli tego w jednym odcinku. Wykorzystali jako kolejne grand prix, aby było bardziej ekscytująco.

Kierowca Red Bull Racing podkreślił również, że prawdziwe życie w padoku nie jest tak efektowne, jak to przedstawione w telewizyjnej produkcji.

- Wszyscy wszystkich znają i w rzeczywistości to dość małe środowisko. I nie ma aż tyle uroku - zakończył Max Verstappen.