Po sensacyjnej zmianie na stanowisku szefa Newey skupi się na stronie technicznej nowego bolidu, który ma za sobą fatalną inaugurację sezonu.

Miejsce guru inżynierii zajmie Jonathan Wheatley. Tym samym Brytyjczyk po dziesięciu miesiącach opuści szeregi Audi, aby stanąć na czele ekipy z Silverstone.

Jak podaje Motorsport.com, Newey ustąpi ze stanowiska szefa zespołu i jak najszybciej zajmie się poprawą osiągów bolidu zbudowanego według całkiem nowych przepisów. Zastąpi go obecny szef zespołu Audi, który pracuje w niemieckim zespole od maja ubiegłego roku.

Po zaledwie dziesięciu miesiącach współpracy z Audi Wheatley wróci do Anglii. Konkretny termin nie jest jeszcze znany i zależy to od ewentualnych ograniczeń wynikających z obecnego kontraktu. Siedziba Astona Martina w Silverstone znajduje się zaledwie 32 km od siedziby Red Bulla, gdzie spędził dwadzieścia lat swojej kariery. To powrót do korzeni, ale także początek wyjątkowo ekscytującego wyzwania.

Wheatley dołączy do zespołu w niezwykle trudnym momencie. W Audi cieszył się pewną autonomią, podlegając bezpośrednio zarządowi, ale współpraca z Mattią Binotto nie dawała mu wszystkich uprawnień przypisywanych stanowisku szefa zespołu. W Aston Martinie powinien jednak mieć szerszy zakres uprawnień.

Mówi się, że zmianę mógł zasugerować sam Newey. Obaj spędzili razem dwadzieścia lat w Red Bullu i nie byłoby zaskoczeniem, gdyby nazwisko Wheatleya zostało zarekomendowane Lawrence'owi Strollowi przez samego geniusza inżynierii.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, talk after the race Autor zdjęcia: Carl Bingham / Motorsport Images

Z kolei Newey przygotowuje się do zakończenia swojej kadencji szefa zespołu niecałe cztery miesiące po nominacji. Legendarny konstruktor dołączył do Astona Martina w marcu ubiegłego roku jako nowy partner techniczny i udziałowiec brytyjskiego zespołu.

Niestety osiągi zaprojektowanego przez niego bolidu napędzanego jednostką napędową Hondy, były mocno poniżej oczekiwań, a część odpowiedzialności za taki stan rzeczy spadła na najwyższe kierownictwo zespołu.

Już podczas testów przedsezonowych w Bahrajnie Aston Martin napotkał wiele problemów, a kierowca Lance Stroll twierdził, że regularnie tracił cztery sekundy do najszybszych rywali.

Newey już wcześniej łączył obecne kłopoty z opóźnieniami prac w tunelu aerodynamicznym przed sezonem. Jednak jeszcze przed Grand Prix Australii doszły kolejne problemy związane z nową jednostką napędową, która generowała zbyt duże wibracje, mające negatywny wpływ na samopoczucie kierowców.