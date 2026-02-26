Były kierowca Formuły 1 i reporter Sky Sports Germany, jest zaskoczony fatalną formą Astona Martina w przededniu inauguracji sezonu 2026.

Zespół z Silverstone przygotowuje się do nowego sezonu wraz z Hondą, która została partnerem w zakresie jednostek napędowych. Z kolei nowy samochód zaprojektowany został pod kierownictwem Adriana Neweya, który jest teraz również szefem zespołu.

Chyba gorzej już być nie może - Ralf Schumacher

Jednak podczas testów przedsezonowych w Bahrajnie Aston Martin napotkał wiele problemów, a kierowca Lance Stroll twierdził, że regularnie tracił cztery sekundy do najszybszych.

- Powiedziałbym, że to ogromna katastrofa i totalne zaskoczenie – wyjaśnił Schumacher w podcaście Backstage Boxengasse.

- To wygląda jakby wszystko zmierzało ku końcowi. Po tym, co osiągnęła z Red Bullem, Honda wydawała się niesamowita, ale to Japończycy naciskali na zwiększenie liczby podzespołów elektrycznych, z czym właśnie teraz mają największe problemy.

– Lawrence Stroll ma swój własny, unikalny sposób działania. Tak naprawdę z nikim nie rozmawia. Widzi się go podczas wyścigów, ale nie chce udzielać ważnych wywiadów. Ale naprawdę na to nie zasłużył.

Adrian Newey już wcześniej tłumaczył problemy z opóźnieniami prac w tunelu aerodynamicznym.

- Mieliśmy problem w tunelu aerodynamicznym. Jesteśmy trzy, cztery miesiące do tyłu. Finalnie mamy samochód, który sprawia wiele problemów, także w zakresie jednostki napędowej – powiedział Newey.

Schumacher okazuje się być jeszcze większym pesymistą.

- Chyba gorzej już być nie może. Jestem ciekaw czy uda im się w ogóle ukończyć pierwsze wyścigi. Z pewnością muszą rozwiązać te problemy w bardzo krótkim czasie. Myślę, że Lawrence Stroll jest pod ogromną presją. Jestem ciekaw, czy wytrzyma presję ze strony inwestorów, ponieważ ewidentnie podejmuje decyzje samodzielnie.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Autor zdjęcia: Mark Thompson / Getty Images

- Musi dać czas zespołowi i Adrianowi Neweyowi. Trzeba też dopilnować, żeby się nawzajem nie rozszarpali. To ogromna próba cierpliwości.

- Newey jest oczywiście bardzo, bardzo rozczarowany całą sytuacją, bo wyobrażał to sobie inaczej.

Spytany, jak Newey poradzi sobie z tą sytuacją, Schumacher dodał: - Czy popełnił błąd, to się dopiero okaże. Jeśli tunel aerodynamiczny nie zadziałał lub wygenerował fałszywe wyniki, trzeba będzie to najpierw naprawić. Być może popełnił błąd tak jak w czasach McLarena. Zbudował wtedy samochód, który po prostu nie działał.