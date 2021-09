Niemiec jakiś czas temu w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" powiedział:

- Jeśli teraz się nie uda, to mój rozdział w F1 jest zamknięty.

Już wiadomo, że do wyczekiwanego powrotu do królowej motorsportu nie dojdzie. Do obsadzenia został tylko fotel w Alfie Romeo, jednak 34-latek nie jest kompletnie brany pod uwagę. Największe szanse na angaż ma Nyck de Vries.

- Nie toczę rozmów z Alfą Romeo. To byłaby moja ostatnia opcja na stałe miejsce w 2022 roku.

- Nie jestem pewien jeszcze swojej przyszłości. Mam kilka ciekawych ofert z innych serii wyścigowych, jednak nie spieszę się z podjęciem decyzji. Muszę sobie wszystko uporządkować, a potem zobaczę jak się sprawy potoczą" - podsumował.

Hulkenberg ostatni raz wystąpił w wyścigu Formuły 1 w trakcie sezonu 2020 dla zespołu Racing Point. Niemiecki kierowca startował wtedy w zastępstwie za Sergio Pereza i Lance'a Strolla. Udało mu się zająć wtedy siódme i ósme miejsce.

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, heads to the grid 1 / 1 Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / Motorsport Images