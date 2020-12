Nie będzie pobłażania w czasówce

Outer Track - konfiguracja o długości 3,543 km - użyta zostanie podczas drugiego wyścigowego weekendu w Bahrajnie. Zgodnie z symulacjami, najlepsze czasy okrążenia powinny oscylować w granicach 53 s.

Szczególnie skomplikowany będzie najprawdopodobniej pierwszy segment kwalifikacji. Przy 20 samochodach na torze wypracowanie sobie wolnego miejsca będzie niezwykle trudne. Michael Masi, dyrektor wyścigowy z ramienia FIA, nie przewiduje jednak żadnego pobłażania dla przypadków przeszkadzania sobie przez kierowców.

- Myślę, że może podczas treningów przyjmiemy nieco łagodniejsze podejście. To w końcu treningi - powiedział Masi. - Jednak podczas kwalifikacji będziemy przyglądać się każdej sytuacji i przypadki przeszkadzania zostaną zbadane i merytorycznie ocenione.

- Nie sądzę więc, aby krótkie okrążenie było usprawiedliwieniem dla niepotrzebnego przeszkadzania [rywalowi].

Pomimo tak krótkich czasów okrążenia, Masi nie przewiduje przeszkód w sprawnym rozegraniu wyścigu.

- Z pewnością będzie nieco gorączkowo, tak to nazwijmy. Oczywiście, przed nami jedno z najdłuższych grand prix pod względem liczby okrążeń. Bez wątpienia będą to bardzo szybkie okrążenia. Zobaczymy, ale symulacje wskazują na 53-55 s. Będzie intensywnie w nieco odmienny sposób.

- To również swego rodzaju wyzwanie, coś innego do zarządzania. Zespoły, z którymi rozmawiałem, właśnie dokładnie w ten sam sposób to postrzegają - zakończył Michael Masi.