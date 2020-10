Nie ma czasu na rozmowy

Mimo wielokrotnych zapewnień, ani Lewis Hamilton, ani Toto Wolff nie potwierdzili jeszcze jednoznacznie swojej dalszej współpracy z Mercedesem. Żadne umowy nie zostały podpisane, a rozmowy kontraktowe nie są prowadzone zbyt intensywnie.

Zdaniem Wolffa winny obecnej sytuacji jest brak czasu. Sezon rozpoczął się dopiero w lipcu i Formuła 1 w szaleńczym tempie odwiedza kolejne tory.

- Po prostu nie mamy czasu, aby usiąść i porozmawiać - przyznał Wolff podczas Grand Prix Eifelu. - To samo dotyczy mojego kontraktu. Rzeczy dzieją się niejako w tle, ale nie jest to takie proste. W grę wchodzą również moje udziały.

- Zarówno ze strony Daimlera, jak i mojej jest chęć dalszej współpracy. Jeśli chodzi o Lewisa, sądzę, że chce mieć najszybszy samochód, a [Daimler] chce mieć najszybszego kierowcę w swoim samochodzie. Rozwiązanie wydaje się więc dość oczywiste. Musimy po prostu usiąść i porozmawiać.

Brytyjczyk po zwycięstwie na Nürburgringu i wyrównaniu rekordu liczby zwycięstw należącego do Michaela Schumachera stwierdził, że nie zamierza kończyć kariery.

- Myślę, że mam za sobą najlepszy zespół, który nieustannie mnie inspiruje. Za każdym razem, gdy wracam do fabryki widzę, jak ci faceci są zmotywowani, skoncentrowani, inteligentni i niesamowicie innowacyjni. Można by pomyśleć, iż po tylu latach będziemy się mieć wzajemnie dosyć, ale w tej ekipie jest prawdziwa miłość. I jestem za to wdzięczny. Uwielbiam to, co robię i jestem spragniony kolejnych wyzwań - przyznał Lewis Hamilton.