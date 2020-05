Powyższą prognozą podzielił się sympatyzujący z czterokrotnym mistrzem świata Bernie Ecclestone.

- Nie należy lekceważyć tego, od kogo Sebastian otrzymuje wiele rad - od Bernie'ego - mówił niedawno były kolega zespołowy Vettela, Mark Webber.

Ecclestone ponownie podkreślił, że Vettel i Ferrari rozstali się, bowiem ich relacje uległy załamaniu.

- Tak naprawdę to nigdy nie działało - powiedział Ecclestone. - Nie sprawili wrażenia, że pracują jako zespół i dobrze się razem bawią. Gdy pojawił się Charles Leclerc, Ferrari nie odzyskało zaufania do Sebastiana i ostatecznie doszło do rozwodu.

Spodziewa się natomiast, że Niemiec mocno przyciśnie, gdy rozpocznie się sezon 2020.

- Będzie w stanie poradzić sobie z każdym wyścigiem bez żadnej presji i pojedzie z dużą agresją - zapowiedział. - Będzie miał okazję pokazać Leclercowi, że jest jeszcze daleki od zakończenia (kariery).

Jeśli chodzi o przyszłość, Ecclestone niedawno doradził Vettelowi, aby dołączył do rozwijającego się zespołu, takiego jak Renault. Teraz natomiast sądzi, że powinien spoglądać na Srebrne Strzały.

- Chciałbym, żeby dołączył do Mercedesa - powiedział. - Toto Wolff mógłby go przekonać do podpisania fajnego kontraktu. Wyobraź sobie Lewisa Hamiltona i Sebastiana Vettela razem w tej samej drużynie. To byłaby wspaniała wiadomość dla Formuły 1 i wielki rozgłos.