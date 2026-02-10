Przejdź do głównej treści
Formuła 1 Aston Martin launch

Nie taki zielony

Aston Martin zaprezentował wczoraj oficjalne barwy na sezon F1 2026, a Adrian Newey opowiedział dlaczego samochód na testy w Barcelonie przyjechał w czarnym kolorze.

Piotr Furman
Opublikowano:
Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26

Autor zdjęcia: Aston Martin

Jeszcze przed testami w Bahrajnie, brytyjski zespół zaprezentował klasyczną zieloną kolorystykę swojego nowego samochodu.

Malowanie pierwszego bolidu Astona Martina zaprojektowanego przez Neweya zostało ujawnione podczas wydarzenia w centrum kultury Ithra w Dhahranie, niedaleko Dammamu.

Zawsze, gdy dochodzi do dużej zmiany przepisów, pojawiają się ogromne możliwości - Adrian Newey

Jednak pod koniec stycznia w Barcelonie nowy AMR26 pojawił się w czarnym kolorze, ponieważ zespół nie miał czasu na pomalowanie go przed testami na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Newey, nowy szef Astona Martina, przyznał, że jego zespół miał znaczne opóźnienie w przygotowaniach do pierwszych oficjalnych testów.

Nowy samochód wziął udział tylko w dwóch z trzech dozwolonych dni testowych w Hiszpanii z powodu opóźnień w przygotowaniu bolidu. Pierwszego dnia Lance Stroll przejechał zaledwie pięć okrążeń, po czym zatrzymał się z powodu problemów technicznych.

Drugi dzień był już lepszy w wykonaniu ekipy z Silverstone, ponieważ Fernando Alonso pokonał 61 okrążeń toru czarnym AMR26 – pierwszym bolidem zespołu, którego budowę nadzorował Newey.

Podczas prezentacji w Arabii Saudyjskiej, guru inżynierii przyznał, że zespół nie miał czasu na pomalowanie samochodu, dlatego do Hiszpanii pojechał w czarnych barwach, a nie w specjalnym malowaniu testowym.

- Samochód, którym jeździliśmy krótko w Barcelonie, był cały czarny, po części dlatego, że zabrakło nam czasu, żeby go przygotować wizualnie – powiedział Newey. - I to było fantastyczne.

Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Autor zdjęcia: Aston Martin Racing

- Lawrence’owi [Strollowi] i mnie, kiedy samochód po raz pierwszy wyjechał z garażu, a za kierownicą siedział Lance, zakręciła się łezka w oku, bo to była długa, pełna pasji i ciężkiej pracy podróż do Barcelony.

Z nowym Astonem Martinem w znanym brytyjskim kolorze wyścigowym (British Racing Green), zespół jest gotowy do udziału w pierwszych testach w Bahrajnie, których pierwsza tura odbędzie się w dniach 11-13 lutego. Dołączy do niego 10 pozostałych zespołów F1, w tym Williams, który opuścił test w Barcelonie.

Newey musi stawić czoła rosnącym oczekiwaniom, ponieważ brytyjski zespół rozpoczyna nową erę jako zespół fabryczny z Hondą, jako dostawcą silników.

AMR26 to również pierwszy samochód F1, który został w pełni opracowany w nowym tunelu aerodynamicznym w Silverstone. Zespół należący do Lawrence'a Strolla dąży do odbudowy formy po dwóch trudnych latach.

W połączeniu z istotnymi zmianami w przepisach, Newey postrzega nową erę w F1 jako doskonałą okazję dla Astona Martina do walki na czele stawki.

- Zawsze, gdy dochodzi do dużej zmiany przepisów, pojawiają się ogromne możliwości – powiedział. To, który zespół najlepiej zinterpretuje nowe przepisy pokaże tylko czas. Widzieliśmy to już w 2022 roku, kiedy weszła w życie ostatnia duża zmiana regulaminów – przypomniał.

Aston Martin AMR26

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Aston Martin AMR26

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Aston Martin AMR26

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Aston Martin AMR26

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Prezentacja barw Aston Martina

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Prezentacja barw Aston Martina

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Prezentacja barw Aston Martina

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Prezentacja barw Aston Martina

Prezentacja barw Astona Martina na sezon F1 2026
Formuła 1
8

Piotr Furman

Fernando Alonso

Aston Martin Racing

