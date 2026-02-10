Jeszcze przed testami w Bahrajnie, brytyjski zespół zaprezentował klasyczną zieloną kolorystykę swojego nowego samochodu.

Malowanie pierwszego bolidu Astona Martina zaprojektowanego przez Neweya zostało ujawnione podczas wydarzenia w centrum kultury Ithra w Dhahranie, niedaleko Dammamu.

Zawsze, gdy dochodzi do dużej zmiany przepisów, pojawiają się ogromne możliwości - Adrian Newey

Jednak pod koniec stycznia w Barcelonie nowy AMR26 pojawił się w czarnym kolorze, ponieważ zespół nie miał czasu na pomalowanie go przed testami na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Newey, nowy szef Astona Martina, przyznał, że jego zespół miał znaczne opóźnienie w przygotowaniach do pierwszych oficjalnych testów.

Nowy samochód wziął udział tylko w dwóch z trzech dozwolonych dni testowych w Hiszpanii z powodu opóźnień w przygotowaniu bolidu. Pierwszego dnia Lance Stroll przejechał zaledwie pięć okrążeń, po czym zatrzymał się z powodu problemów technicznych.

Drugi dzień był już lepszy w wykonaniu ekipy z Silverstone, ponieważ Fernando Alonso pokonał 61 okrążeń toru czarnym AMR26 – pierwszym bolidem zespołu, którego budowę nadzorował Newey.

Podczas prezentacji w Arabii Saudyjskiej, guru inżynierii przyznał, że zespół nie miał czasu na pomalowanie samochodu, dlatego do Hiszpanii pojechał w czarnych barwach, a nie w specjalnym malowaniu testowym.

- Samochód, którym jeździliśmy krótko w Barcelonie, był cały czarny, po części dlatego, że zabrakło nam czasu, żeby go przygotować wizualnie – powiedział Newey. - I to było fantastyczne.

Lance Stroll, Aston Martin Autor zdjęcia: Aston Martin Racing

- Lawrence’owi [Strollowi] i mnie, kiedy samochód po raz pierwszy wyjechał z garażu, a za kierownicą siedział Lance, zakręciła się łezka w oku, bo to była długa, pełna pasji i ciężkiej pracy podróż do Barcelony.

Z nowym Astonem Martinem w znanym brytyjskim kolorze wyścigowym (British Racing Green), zespół jest gotowy do udziału w pierwszych testach w Bahrajnie, których pierwsza tura odbędzie się w dniach 11-13 lutego. Dołączy do niego 10 pozostałych zespołów F1, w tym Williams, który opuścił test w Barcelonie.

Newey musi stawić czoła rosnącym oczekiwaniom, ponieważ brytyjski zespół rozpoczyna nową erę jako zespół fabryczny z Hondą, jako dostawcą silników.

AMR26 to również pierwszy samochód F1, który został w pełni opracowany w nowym tunelu aerodynamicznym w Silverstone. Zespół należący do Lawrence'a Strolla dąży do odbudowy formy po dwóch trudnych latach.

W połączeniu z istotnymi zmianami w przepisach, Newey postrzega nową erę w F1 jako doskonałą okazję dla Astona Martina do walki na czele stawki.

- Zawsze, gdy dochodzi do dużej zmiany przepisów, pojawiają się ogromne możliwości – powiedział. To, który zespół najlepiej zinterpretuje nowe przepisy pokaże tylko czas. Widzieliśmy to już w 2022 roku, kiedy weszła w życie ostatnia duża zmiana regulaminów – przypomniał.