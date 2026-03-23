Były kierowca Formuły 1 uważa, że ​​Aston Martin mówiąc o negatywnym wpływie drgań na stan zdrowia Lance’a Strolla i Fernando Alonso, chce jedynie odwrócić uwagę opinii publicznej od problemów z niezawodnością nowego bolidu.

Ekipa z Silverstone, która rozpoczęła w tym roku współpracę z Hondą w zakresie jednostek napędowych, ma bardzo trudny początek sezonu. Pierwszy bolid F1 Astona Martina, zaprojektowany pod kierownictwem Adriana Neweya, jak dotąd nie spełnił oczekiwań i boryka się z poważnymi problemami z niezawodnością.

Dwukrotny mistrz świata, Alonso, został zmuszony do wycofania się z Grand Prix Chin z powodu nadmiernych wibracji przenoszących się z jednostki napędowej na kokpit. Hiszpański kierowca obawiał się nawet, że przed zakończeniem kariery straci czucie w dłoniach i stopach.

Coulthard stwierdził w podcaście Up To Speed, że wspomniane wibracje mogą mieć jednak mniejszy wpływ na kierowców, niż nam się wydaje.

- Nie wiem, co on czuje w samochodzie, ale myślę, że powinniśmy zachować dystans do tych relacji – powiedział były kierowca Red Bulla. – Oglądałem nagranie i zauważyłem, że wibracje w układzie kierowniczym pojawiły się po tym, jak spadły odważniki z kół.

- Nigdy nie zatrzymywałem się podczas Grand Prix, bo zależało mi na punktach, ale jeśli trzeba było zjechać do boksu, to się to robiło.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

- Widziałeś tych facetów, którzy pracują całymi dniami na budowie młotami pneumatycznymi? Nie słyszałem, żeby mówili: „Nie będę dziś pracował, bo od młota pneumatycznego bolą mnie ręce”.

- To może być celowe działanie zespołu, aby większość problemów zrzucić na Hondę, która jest odpowiedzialna za przygotowanie jednostki napędowej. Podejrzewam, że wibracje mają większy związek z niezawodnością, niż z samymi kierowcami.

- Moim zdaniem kierowca nauczyłby się śpiewać hymn narodowy od tyłu, żonglując piłami łańcuchowymi, jeśli tylko dałoby mu to zysk dziesiątej części sekundy - dodał.