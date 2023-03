McLaren w sposób rozczarowujący rozpoczął sezon F1 2023 po obraniu złego kierunku rozwoju w pracach przy samochodzie na obecną kampanię.

W ciasnym środku stawki brytyjska stajnia nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu, a regres w wynikach spotęgowany został przez problemy z niezawodnością oraz incydenty na torze.

Już przed rozpoczęciem mistrzostw od GP Bahrajnu, formacja z Woking wskazywała, że osiągi ich auta są dalekie od oczekiwanych. Trwają jednak intensywne prace rozwojowe nad MCL60, w którym ścigają się Lando Norris oraz Oscar Piastri. Pierwsze zostaną zaimplementowane w Baku, kiedy to powinni dysponować inną konstrukcją podłogi.

Szef zespołu Andrea Stella ujawnił, że nowe części opracowywane na GP Azerbejdżanu są pierwszym z trzech pakietów modernizacyjnych. Drugi będzie gotowy jeszcze przed przerwą letnią, stanowiąc swego rodzaju specyfikację B tegorocznej maszyny

- Poprawa osiągów samochodu nastąpi w Baku - powiedział Stella w czwartek na padoku w Melbourne. - Szykowane ulepszenia powinny wpłynąć na obszar, o którym już podczas prezentacji mówiliśmy, że nie jesteśmy do końca zadowoleni. Jeśli chodzi o rozwój, to tylko pierwszy krok. Z pewnością oczekujemy więcej. Następne udoskonalenia, które odniosą się do większej liczby elementów bolidu będą czymś, co można nazwać specyfikacją B.

- Potem spodziewamy się kolejnego pakietu ewolucji, w drugiej połowie sezonu, po letniej przerwie - poinformował. - Mamy więc trzy główne etapy i liczymy, że każdy z nich przyniesie kilka dziesiątych sekundy. Wierzymy, że dzięki temu realistycznie podejdziemy do realizacji naszej ambicji posiadania pojazdu pozwalającego na walkę w pierwszej czwórce pod koniec sezonu.

W tym miesiącu McLaren ogłosił całkowitą reorganizację swojego kierownicwa technicznego, na którego czele już nie stoi James Key. Jego kompetencje zostały rozdzielone na trzy inne osoby.

W ramach przekształcenia struktur McLarena powołano sztab, któremu przewodzą David Sanchez (koncepcja samochodu), Peter Prodromou (aerodynamika) i Neil Houldey (inżynieria i projektowanie). Trio będzie podlegać bezpośrednio dyrektorowi zespołu Andrei Stelli. Sanchez rozpocznie pracę jednak dopiero w 2024 roku po zakończeniu tzw. urlopu ogrodniczego po rozstaniu się z Ferrari.

W ramach trwającego procesu agresywnej rekrutacji do Woking trafi kilku inżynierów z czołowych zespołów.

