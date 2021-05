Hamilton związany jest obecnie z Mercedesem jedynie roczną umową. Choć Brytyjczyk sugerował, że może rozstać się z F1 po sezonie 2021, nowe wyzwanie w postaci nadchodzącej rewolucji technicznej sprawiło, że siedmiokrotny mistrz świata praktycznie przesądził o swojej dalszej obecności w stawce.

Mercedes jest jednak świadomy, iż w pewnym momencie będzie musiał pomyśleć nad następcą Hamiltona. Wyróżniającym się kierowcą młodego pokolenia jest Max Verstappen, łączony już z niemieckim producentem w dłuższej perspektywie, zwłaszcza jeśli jego dotychczasowy zespół - Red Bull Racing - nie zapewni mu samochodu umożliwiającego walkę o mistrzostwo.

Toto Wolff zapewnia jednak, że w stawce jest więcej młodych talentów, godnych uwagi.

- Zawsze trzeba się przyglądać grupie ludzi, którzy w przyszłości mogliby dołączyć do Mercedesa - powiedział Wolff w rozmowie z włoską edycją Motorsport.com. - Max jest z pewnością wielką gwiazdą przyszłości, ale nie on jedyny. Nadchodzi grupa naprawdę dobrych młodych ludzi, którzy nie posiadają jeszcze takich maszyn, jakich im potrzeba. Pod tym względem dobrze będzie zobaczyć, jak to się potoczy.

Spekuluje się, że Mercedes już w 2022 roku postawi na młodego kierowcę, zastępując w składzie Valtteriego Bottasa. Wolff podkreśla jednak, że z pewnością Fin otrzyma szansę udowodnienia swojej dalszej przydatności.

- Valtteri zostaje naszym kierowcą, a ja zawsze będą lojalny wobec swoich zawodników. Nie rozmyślam o przyszłości. Jednak naszym obowiązkiem jest - powiedzmy - nakreślić plany. W związku z tym musimy rozważyć najlepsze opcje dla obu samochodów. Mamy dwóch juniorów Estebana [Ocona] i George’a [Russella]. Oni też odgrywają w tym pewną rolę.

- Mamy też na oku kilku innych młodych chłopaków, którzy stają się coraz silniejsi. Jednak w tym momencie spoglądam głównie na Valtteriego i Lewisa.

Wolff podkreślił również wkład Hamiltona w rozwój i sukcesy zespołu.

- Lewis jest z Mercedesem „od zawsze”. Dziś jest nierozłączną częścią naszego zespołu. Przyczynia się do wyników oraz jest najbardziej widoczną postacią wśród pracowników. Odgrywa fundamentalną rolę w naszym sukcesie. Ściga się samochodem i razem z Valtterim jest ostatnią linią ataku. Na dzień dzisiejszy jest nam niezbędny.