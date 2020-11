Nie wszyscy juniorzy awansują

W F2 Ferrari posiada pięciu juniorów. Największe zainteresowanie budzą Mick Schumacher, Callum Illott i Robert Szwarcman. Jeszcze do niedawna spekulowało się, iż każdy z nich awansuje do królowej motorsportu. Alfa Romeo zachowała jednak swój obecny skład, więc liczba miejsc jest ograniczona.

Mattia Binotto, szef włoskiej stajni, przyznał, że prawdopodobnie tylko jeden z kierowców dołączy do stawki F1. Faworytem jest Schumacher, lider F2, który wiązany jest z Haasem.

- Nie ma miejsca dla wszystkich - powiedział Binotto, pytany przez Motorsport.com o młodych kierowców. - Jeśli rozważamy Micka, Calluma i Roberta, każdy z nich obecnie dobrze radzi sobie w Formule 2. Ich sezon dobiega końca i muszą pozostać skupieni na wyścigu w Bahrajnie. Walczą o mistrzostwo, co jest dla nich bardzo ważne.

- Będą mieli okazję pojechać w FP1 w Abu Zabi oraz podczas testu dla młodych kierowców. Jednak to my podejmiemy decyzję i będzie ona oparta na tym, czego dokonali i jak rozwinęli się przez ten czas. Naszym głównym celem nie jest sprowadzenie ich do F1, ale do Scuderia Ferrari. Ścieżka dotarcia jest mniej ważna.

- Jeden z nich zapewne będzie w F1 w przyszłym roku. Pozostali otrzymają inne możliwości.

Na pytanie o przybliżony termin ogłoszenia decyzji, Binotto odparł: - Nie sądzę byśmy czekali na ich ostatni wyścig w Bahrajnie lub [testy] w Abu Zabi. Myślę, że zadecydujemy w ciągu najbliższych tygodni.

We wrześniu każdy z wymienionych kierowców jeździł dwuletnim Ferrari po torze Fiorano.