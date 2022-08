Vettel zadebiutował w wyścigu F1 podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych w 2007 roku. Zastąpił wtedy w BMW-Sauber Roberta Kubicę, który pauzował na skutek wypadku w Kanadzie. Niemiec spisał się bardzo dobrze, zajął ósme miejsce i zdobył punkt.

Niedługo później BMW zwolniło go z kontraktu i Vettel dołączył do obozu Red Bulla. Na początku bronił barw Toro Rosso i to z ekipą z Faenzy odniósł we wrześniu 2008 roku swoje premierowe zwycięstwo w F1. Sezon później awansował do Red Bull Racing, a dalszy ciąg pełnej sukcesów historii jest znany.

Tost po latach ujawnił, że nie wszyscy byli zwolennikami ściągnięcia Niemca do rodziny Red Bulla.

- Sebastian przyszedł do Toro Rosso, ponieważ potrzebowaliśmy zastępstwa za innego kierowcę - powiedział Tost w rozmowie z F1-Insider. - Ale poprzedziło to wiele dyskusji. Nie wszyscy byli do niego przekonani.

- Ja bardzo go chciałem. Miał wielki talent i początkowo robił na mnie podobne wrażenie jak Michael Schumacher. Na szczęście Dietrich Mateschitz rozstrzygnął na jego korzyść.

- Było trochę politycznych gierek, aby zdobyć Sebastiana, który był wtedy testerem BMW. BMW i Mario Theissen chcieli go zatrzymać, ludzie z Saubera nie. To komplikowało nasze rozmowy.

Szef AlphaTauri opowiedział także o początkach przygody Vettela z F1 i jego mocnych stronach.

- Mimo że kilka razy zgubił przednie skrzydło, co może przytrafić się młodemu kierowcy, szybko zyskiwał prędkość i z wyścigu na wyścig jeździł coraz lepiej. Punktem kulminacyjnym było zwycięstwo na Monzy w 2008 roku, gdzie dzień wcześniej zdobył też pole position.

- Wtedy można było dostrzec ten ogromny potencjał Sebastiana. Miał wielki atut. Gdy odkrył jakąś technikę jazdy, skrupulatnie wykorzystywał ją z korzyścią dla siebie.

Vettel - obecnie związany z Astonem Martinem - zapowiedział, że po bieżącym sezonie opuści Formułę 1.

