Gasly po udanym sezonie 2018 w barwach Toro Rosso został awansowany do głównego zespołu Red Bulla. W nim zaliczył jednak tylko dwanaście wyścigów i w przerwie letniej został zdegradowany do juniorskiej ekipy. Partnerem Maxa Verstappena w RBR został Alex Albon.

Po powrocie do Faenzy Gasly odzyskał formę i jeszcze w tym samym 2019 roku stanął na podium w Brazylii. W kolejnym sezonie odniósł sensacyjne zwycięstwo w Grand Prix Włoch.

Chociaż Gasly chciałby, żeby problemy w RBR nigdy go nie spotkały, uważa, iż mógł z nich wyciągnąć coś pozytywnego.

- Mimo że chciałbym, aby to się nigdy nie wydarzyło, uważam, iż było to zdecydowanie przydatne i pozytywne doświadczenie - powiedział Francuz.

- Pomogło mi to uniknąć tych samych błędów. Stałem się bardziej świadomy wymagań związanych z przenosinami do nowego zespołu.

Związany z rodziną Red Bulla od 2014 roku, Gasly niespodziewanie opuścił jej szeregi. Usługami 27-latka zainteresowało się Alpine, po stracie Fernando Alonso i Oscara Piastriego szukające partnera dla Estebana Ocona. Kierownictwo Red Bulla zgodziło się zwolnić Gasly’ego z obowiązującego jeszcze rok kontraktu.

- Nie zamierzam kłamać, to zdecydowanie lepsze i bardziej ekscytujące uczucie - powiedział Gasly, komentując dołączenie do Alpine. - Traktuję to bardzo poważnie. Jestem osobą, która chce być konkurencyjna i mam nadzieję, że utrzymamy rozpęd, który nabrali w zeszłym roku i zbliżymy się do pierwszej trójki.

Polecane video: