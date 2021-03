Alfa Romeo Racing Orlen jest zadowolona z przygotowań do pierwszej rundy sezonu. Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi w piątek pokonali w sumie 76 okrążeń.

Raikkonen w pierwszej sesji był jedenasty, w drugiej szesnasty.W drugim treningu Fin zaliczył wycieczkę poza tor, urywając przednie skrzydło w swoim bolidzie.

- To był zwykły pierwszy dzień, w którym mogliśmy spróbować różnych rzeczy - powiedział Kimi Raikkonen. - Mimo że warunki były zupełnie inne od tych, których doświadczyliśmy podczas testów, samochód spisywał się podobnie, co pozwoliło nam zająć miejsce, na którym byliśmy dwa tygodnie temu. Mieliśmy dobry start i mogliśmy popracować nad ustawieniem. Oczywiście utrata czasu z powodu incydentu nie była idealna, ale mamy już tyle danych z testów, że nie była to duża porażka. Nie możemy doczekać się soboty, aby zobaczyć na czym stoimy. Powinno być dobrze.

Giovinazzi meldował się na jedenastym i trzynastym miejscu.

- To był dobry początek, mogliśmy dalej się rozwijać w oparciu o pozytywne odczucia, jakie mieliśmy po testach - powiedział Antonio Giovinazzi. - Warunki były zupełnie inne, w ciągu dnia było znacznie cieplej, ale nadal jesteśmy zadowoleni z naszego tempa zarówno na krótkich, jak i długich dystansach. Stawka wygląda naprawdę ciasno, więc będziemy musieli poskładać wszystko razem, aby zdobyć dobre miejsca w kwalifikacjach. Krótsze sesje treningowe nie miały na nas większego wpływu: w starym systemie sporo czasu spędzało się w garażu, więc teraz na torze jest trochę więcej akcji. Celem na kwalifikacje jest wejście do Q2 i sprawdzenie, o co jesteśmy w stanie walczyć.

Galeria zdjęć: Alfa Romeo Racing Orlen podczas treningów przed GP Bahrajnu

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 1 / 13 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Front wing damage on the car of Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 3 / 13 Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 4 / 13 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, loses his front wing 5 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 6 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 7 / 13 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 8 / 13 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 9 / 13 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 10 / 13 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 11 / 13 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 13 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 13 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images