Na nadchodzące mistrzostwa F1, producenci musieli dostosować jednostki napędowe do zupełnie innej konstrukcji samochodów i paliwa E10, które wprowadzono w miejsce E5.

W nowej erze technicznej w królowej sportów motorowych, charakterystyka pakietu aerodynamicznego oznacza zupełnie inne podejście kierowców do pokonywania zakrętów w porównaniu do poprzednich lat. W tej sytuacji dostawcy jednostek napędowych musieli wprowadzić zmiany w aspekcie optymalnego dostarczania mocy, na co wskazał Mercedes.

Zespół niemieckiego producenta nie ukrywa, że chce jak najszybciej zobaczyć na torze efekty swojej pracy przeprowadzonej w fabrykach w Brixworth i Brackley.

- Samochód na sezon 2022 bardzo różni się od poprzedniego - powiedział dyrektor działu silnikowego Mercedesa, Hywel Thomas. - Aerodynamika jest zupełnie inna.

- Na podstawie zebranych informacji z produkcji w Brackley wierzymy, że bolid będzie działał nieco inaczej, wymagając od kierowców nowego podejścia w pokonywaniu zakrętów, niż jak to się przedstawiało w poprzednich latach. Przeprowadziliśmy symulacje, wykonaliśmy wszelkie obliczenia i na ich podstawie zmodyfikowaliśmy silnik oraz sposób jego pracy.

- Będziemy gotowi do zareagowania, kiedy zawodnicy w odmienny sposób skorzystają z dostępnej mocy, być może w nieco innych momentach jazdy - podkreślił. - Oczywiście jesteśmy absolutnie zdesperowani, oczekując na pierwsze testy, aby zobaczyć, czy symulacje są poprawne. Miejmy nadzieję, że tak. Jeśli nie, będziemy i tak gotowi na dostrojenie jednostki napędowej pod kątem konkretnych oczekiwań kierowcy.

Nowe przepisy dały Mercedesowi okazję do ponownego zoptymalizowania całej instalacji silnika. Upakowania go w samochodzie wraz ze wszystkimi podzespołami.

- Co roku przyglądamy się jednostce napędowej i sposobowi, jak jest umiejscowiona w nadwoziu, co później przekłada się na wyniki. W 2022 roku cała konstrukcja auta jest zupełnie nowa, co dało nam okazję by się temu ponownie przyjrzeć - wyjaśnił.

- W bolidzie są pewne czułe obszary, które wpływają na czas okrążenia. W kontekście jednostki napędowej staramy się właśnie trzymać z dala od tych stref, co zapewnia większą elastyczność projektantom samochodu. Takie postępowanie stanowi ścisłą współpracę z działem podwozia oraz z inżynierami, aby upewnić się, że napęd z całym osprzętem są umieszczone tak, jak to koniecznie w celu stworzenia możliwie jak najszybszego pakietu - zakończył.

W13 zostanie zaprezentowany osiemnastego lutego. Testy przedsezonowe ruszają pięć dni później.

