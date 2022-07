Pierwszy rok z zupełnie nowymi przepisami technicznymi w królowej sportów motorowych przebiega pomyślnie dla ekipy Alfa Romeo. Z 51 punktami na koncie zajmują obecnie szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów. W siedmiu z jedenastu dotychczasowych wyścigów punktował co najmniej jeden z ich kierowców.

Jednak dwie ostatnie rundy zdecydowanie nie potoczyły się po ich myśli. Valtteri Bottas i Zhou Guanyu nie dotarli do mety w Grand Prix Wielkiej Brytanii. W Grand Prix Austrii obaj finiszowali poza pierwszą dziesiątką.

Zhou wierzy, że pozbierają się w tym tygodniu w Grand Prix Francji.

- Mam poczucie niedokończonych spraw i uważam, że nie dostaliśmy tego, na co zdecydowanie zasłużyliśmy w ostatnich kilku wyścigach - powiedział Zhou Guanyu. - Myślę, że mamy tutaj szansę na dobry wynik i powrót do poziomu, jaki prezentowaliśmy w Kanadzie, zdobywając punkty, których brakowało nam od kilku rund. Rywalizacja, jak zwykle, będzie bardzo zacięta, ale jesteśmy gotowi do wyjazdu na tor dając z siebie wszystko.

W pierwszym piątkowym treningu do Chińczyka w drugim C42 dołączy Robert Kubica.

Czytaj również: Kubica pojeździ na Paul Ricard

Szef zespołu Frederic Vasseur przyznaje, że w Silverstone i Spielbergu nie sprostali oczekiwaniom.

- Nie udało nam się zdobyć żadnych punktów w tych wyścigach i zespół ciężko pracował nad zrozumieniem przyczyn takich osiągów. Jesteśmy przekonani, że możemy wrócić do poziomu, którym cieszyliśmy się do tej pory w obecnym sezonie - przekazał Vasseur. - W środku stawki z wyścigu na wyścig robi się coraz ciaśniej, co skutkuje bardzo ciekawą walką, a naszym celem jest jej wygranie. W Austrii finiszowaliśmy tuż za pierwszą dziesiątką, a poprawa tego wyniku jest naszym punktem wyjścia na ten weekend.

Czytaj również: Verstappen wskazuje na opony

Bottas, który był jedenasty na Red Bull Ringu podczas poprzedniego wyścigu, zgadza się, że różnice między zespołami środka stawki są niewielkie i podobnie będzie przedstawiało się to na Paul Ricard.

- Walka w środku stawki znów będzie bardzo zacięta, a wyścig powinien być interesujący, tak jak w zeszłym roku, kiedy było trochę wyprzedzania. Musimy skupić się na jak najlepszym wykonaniu naszej pracy na torze, aby wrócić tam, gdzie nasze miejsce: czyli na punktowane pozycje - przekazał Fin.

Czytaj również: Zastępstwo za Hamiltona

Video: GP Francji - Przewodnik po torze Paul Ricard