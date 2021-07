Niedzielna przejażdżka Maxa

Po dwóch stopach lider mistrzostw świata minął metę 17,9 sekundy przed Valtterim Bottasem, któremu pozwolono wyprzedzić Lewisa Hamiltona. Lando Norris zepchnął Lewisa na czwarte miejsce, po raz czwarty stając na podium.

Sergio Pérez, piąty na mecie, spadł za Carlosa Sainza po doliczeniu dwóch 5-sekundowych kar. Checo dwukrotnie wypchnął z toru Charlesa Leclerca. Ferrari zamieniły się miejscami na 5 okrążeń przed metą - i Sainz zdołał wyprzedzić Daniela Ricciardo.

Za Leclerkiem, dziesiątkę uzupełnili Pierre Gasly i Fernando Alonso, który pozbawił punktu George'a Russella, Byłby to pierwszy punkt Williamsa od 10 miejsca Roberta Kubicy w Hockenheim przed dwoma laty.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images