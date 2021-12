Kanadyjczyk zaliczył przyzwoity sezon, zdobywając swoje pierwsze punkty w F1, kończąc Grand Prix Węgier i Belgii w pierwszej dziesiątce. 26-latek w trakcie 2021 roku miał kilka frustrujących momentów. Zawodnik Williamsa czasami nie potrafił wykorzystać silnego tempa lub jego występy przyćmiewał jego kolega z drużyny, George Russell.

Dyrektor Williamsa ds. osiągów bolidów, Dave Robson stwierdził, że Nicholas Latifi zaliczył znaczący krok do przodu, jednak brakowało mu stałej formy. Brytyjczyk uważa, że kluczem do sukcesu dla kanadyjskiego kierowcy jest wiara w swoje możliwości oraz unikanie nadmiernej analizy tego, co robi na torze.

Nicholas Latifi, Williams FW43B Photo by: Williams F1

- Ten rok był pełen wzlotów i upadków dla Nicholasa. Poprawił swoje tempo kwalifikacyjne oraz wyścigowe, ale wciąż ma problem ze zrozumieniem bolidu - stwierdził Robson.

- To utalentowany kierowca, przyszły rok będzie dla niego, jak i dla nas ogromnym resetem, zaczynamy wszystko od nowa. Dla niego jest to szansa, aby zabłysnąć. Wierzę, że jest to w stanie zrobić.

- Sądzę, że ma wszystko, czego potrzebuje, ale musi bardziej zaufać swojemu instynktowi i nie analizować tyle.- podsumował.

Nicholas Latifi będzie reprezentował barwy Williamsa wraz Alexem Albonem, który po roku przerwy wraca do F1.