Sainz przybył na Florydę z nadziejami na przełamanie złej passy. W dwóch poprzednich wyścigach: w Australii i włoskiej Imoli przejechał łącznie trzy okrążenia.

Jednak już w trakcie drugiego treningu na Miami International Autodrome, Hiszpan rozbił się na wejściu w wąską szykanę, mocno odczuwając wypadek z powodu braku w tamtym miejscu specjalnej bariery Tecpro.

Odrodzenie nastąpiło w kwalifikacjach, zwłaszcza w ich finałowym segmencie. Po pierwszym sektorze wydawało się, iż Miami może być świadkiem premierowego w Formule 1 pole position Sainza, jednak lepszy był kolega z Ferrari - Charles Leclerc.

Pytany przez Danicę Patrick, jak udało mu się odbudować po piątkowej kraksie, Sainz odparł:

- Cóż, po prostu budowałem wszystko po tym ciężkim wypadku - przyznał Sainz. - Nie było łatwo odzyskać pewność siebie na tak trudnym torze jak ten nowy w Miami.

- Ale tak. Udało się zachować spokój aż do Q3. Myślę, że poskładałem kilka dobrych okrążeń. Nie wystarczyły może do pole position, ale biorąc pod uwagę, gdzie byłem wczoraj, przyjmuję to.

- Sądzę, że niedziela będzie interesującym dniem, patrząc na to wszystko, co dzieje się w ten weekend. Nie robiłem żadnych długich przejazdów. Nie zatankowałem samochodu i nie sprawdziłem [jak się zachowuje]. Okrążenia na pola startowe będą pierwszymi, więc czeka mnie spore wyzwanie.

- Z drugiej strony czuję się pewnie w samochodzie, który spisuje się tutaj dobrze. Myślę więc, że możemy wykonać dobrą robotę.

Grand Prix Miami ruszy o godzinie 21:30 polskiego czasu.