Nielogiczna decyzja FIA

Test, zaplanowany na 15 grudnia, pierwotnie miał być przeznaczony dla młodych kierowców. Po prośbach ze strony Renault, FIA zgodziła się dopuścić do zajęć Fernando Alonso oraz każdego zawodnika, który nie wystąpił w więcej niż dwóch rundach obecnego sezonu. Dzięki temu w Abu Zabi zobaczymy Roberta Kubicę czy Sebastiena Buemiego.

W obliczu zapowiedzianych dużo wcześniej zmian w składach zespołów, Ferrari chciało posadzić za kierownicą SF1000 Carlosa Sainza. Z kolei w Racing Point mógłby zadebiutować Sebastian Vettel. Federacja nie wyraziła jednak zgody.

- Nie widzę w tym żadnej logiki - powiedział Sainz przed finałem sezonu w Abu Zabi. - Pewnie dlatego, że jej tam zbyt wiele nie ma. Sądzę, że niewiele osób wie, o co w tym chodzi. Oczywiście, jestem rozczarowany, że nie będę mógł wziąć udziału w teście, ale trzeba się z tym pogodzić.

- Jednak biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku każdy z kierowców otrzyma tylko półtora dnia testów, można było wyciągnąć rękę do niektórych lub wszystkich, którzy chcieliby pojeździć w Abu Zabi. Zwłaszcza, że są dwa samochody. Przynajmniej jeden mógłby posłużyć do przymiarki. Nadwozie będzie to samo, więc można było sprawdzić czy wszystko działa jak należy, w tym aspekty dotyczące bezpieczeństwa.

- Temu właśnie mógł posłużyć test w Abu Zabi. Moglibyśmy nieco uporządkować sprawy. Niestety, tak się nie stanie. Jestem rozczarowany, ale nic nie zmienię.

Vettel również skrytykował decyzję federacji i uznał ją za niesprawiedliwą.

- To nie ode mnie zależy, ale jeśli pozwala się Fernando [Alonso], zasadniczo powinno się pozwolić każdemu. Wydaje mi się, że federacja powinna podjąć sprawiedliwą decyzję, a tak się nie stało. Carlos, ja i kilku innych dostałoby szansę testów.

- Nie przyglądałem się pełnym wyjaśnieniom, ale to trochę bezcelowe, ponieważ i tak nie wolno nam będzie pojeździć.