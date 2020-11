Honda, która zaopatruje w jednostki napędowe Red Bull Racing i AlphaTauri, odchodzi z Formuły 1 po sezonie 2021.

Austriacki producent napojów energetycznych jest gotowy przejąć projekt Hondy, ale tylko wtedy, gdy FIA zgodzi się na zamrożenie rozwoju jednostek napędowych od 2022 roku. Taki ruch popiera Mercedes, przeciwne są Ferrari oraz Renault.

- Obecnie żyjemy w niepewnej sytuacji w kwestii wyboru silników na sezon 2022 - powiedział szef AlphaTauri, Franz Tost.

- Moglibyśmy rozważyć przejście na silnik jednego z rywali, ale wolę dalsze partnerstwo z Hondą - dodał. - Wykonali świetną robotę w 2020 roku, a ich jednostka napędowa była naprawdę świetna w tym sezonie. Zobaczymy, co będzie dalej.

- Oczywiście nie chcemy być w takim położeniu. Już w tym roku musimy mieć jasność co do przyszłości. W fabryce trwają przygotowania do sezonu 2022 i prace nad podwoziem. Ważne jest, aby wiedzieli, jakiej jednostki napędowej będziemy używać, ponieważ musi ona oczywiście pasować do bolidu - zakończył.