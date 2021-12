Pierre Gasly rozpoczął pierwszy w historii wyścig Formuły 1 na torze w Lusajl z drugiego miejsca. Problemy z temperaturą oraz degradacją opon, sprawiły, że Francuz ostatecznie zakończył rywalizację na 11. miejscu.

Sytuację wykorzystało Alpine, które zdołało uciec na 25 punktów włoskiej ekipie. Podczas spotkania z mediami w czwartek przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, Gasly wyjaśnił, że zespół zna powody swoich problemów z ostatniego wyścigu.

- To było dość szokujące i rozczarowujące, pozostawia niesmak - stwierdził.

- Naszym problemem okazały się opony, które bardzo szybko zużywaliśmy, a dodatkowo nie mogliśmy znaleźć tempa, co pogarszało naszą sytuację. Teraz już wiemy, jak mamy działać i w miarę możliwości zapobiegać tego typu sytuacjom.

Francuski kierowca jest pozytywnie nastawiony do obecnego weekendu w Arabii Saudyjskiej, chociaż ma świadomość, że tor może nie pasować do końca do charakterystyki bolidu.

- Obawiam się, że to będzie ciężkie wyzwanie dla nas, jednak jestem przekonany, że możemy wykonać solidną robotę i zdobyć istotne punkty - zakończył.