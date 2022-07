Mercedes, podobnie jak kilka innych zespołów, przygotował na Grand Prix Wielkiej Brytanii szereg poprawek. Pakiet obejmował m.in. zmienione przednie zawieszenie, część sekcji bocznych, podłogę czy tylne skrzydło.

Z powodu opadów deszczu pierwszy trening spisano na straty, ale w drugim Hamilton wykręcił drugi czas, niespełna 0,2 s za najszybszym Carlosem Sainzem z Ferrari.

W rozmowie z mediami Hamilton określił piątek dobrym dniem dla Mercedesa, choć zaznaczył, że główny problem trapiący W13, czyli podskakiwanie, wciąż dawał się we znaki.

- Nadal trochę podskakuje, niekoniecznie na prostych, ale w zakrętach. Jest trochę nieprzyjemnie - powiedział Hamilton. - Może nie męczy to fizycznie, ale dotyczy samochodu, opon itd. Wciąż jest sporo do zrobienia.

- Wydaje się jednak, że zrobiliśmy mały krok naprzód. Musimy pracować dalej.

Siedmiokrotny mistrz świata zaznaczył, że trudno o porównanie obecnej formy samochodu z tą, którą prezentował on w Kanadzie. Charakterystyka obu torów jest zupełnie inna. Gładki Silverstone powinien dużo bardziej odpowiadać Mercedesowi.

- Nawierzchnia jest bardziej gładka, dużo lepsza, trochę jak w Barcelonie. To najlepszy tor do jazdy. Włosy stają dęba, jest epicko, a my musimy trochę powalczyć z samochodem. Nasze tempo na długim dystansie nie jak tak dobre jak innych, ale strata nie jest duża.

W sobotnim programie widnieją trzeci trening oraz sesja kwalifikacyjna.