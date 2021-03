Mick Schumacher po dwóch sezonach spędzonych w Formule 2 - w tym wygranym 2020 - awansował na najwyższy szczebel wyścigowej drabinki. Podopieczny Ferrari Driver Academy wiązany był z Alfą Romeo, ale ostatecznie trafił do Haasa - ekipy również współpracującej z Maranello.

Według Ecclestone’a związek z Haasem nie ułatwi debiutu w F1, a wręcz uczyni go jeszcze trudniejszym.

- To nazwisko, które musi być w Formule 1 - powiedział Ecclestone w rozmowie z telewizją Sport1. - Trochę mi go żal, ponieważ ma wspaniałe cechy i mógłby osiągnąć więcej niż z ludźmi, z którymi się związał. Nie będzie tam nikogo, kto mógłby go czegoś nauczyć. Będzie zdany na siebie.

- Idealnym zespołem dla Micka byłby, na przykład, Red Bull, umiejący wygrywać wyścigi i posiadający ludzi, którzy mogliby go odpowiednio wspierać. Jego występy w F2 były świetne, ale niełatwo będzie je powtórzyć.

- Ma już spory problem. Dźwiga ciężar wielkiego nazwiska. Ludzie powiedzą: „nie jest tak dobry jak jego ojciec”. Teraz będzie miał jeszcze trudniej z tym samochodem. Z drugiej strony, takie rzeczy bywają pozytywne. Ciężkie chwile pozwalają ci się rozwijać - zakończył Bernie Ecclestone.

Pierwsze treningi przed Grand Prix Bahrajnu zaplanowano na piątek. Zespołowym kolegą Schumachera jest Nikita Mazepin.