Antonio Giovinazzi zostanie zastąpiony w przyszłym roku przez chińskiego kierowcę Guanyu Zhou. Nowy zawodnik przybywa do Alfy Romeo z dużym wsparciem sponsorów, co może pomóc włoskiej ekipie w uzyskaniu większych możliwości reklamowych.

Giovinazzi po ogłoszeniu składu wyraził w mediach społecznościowych swoją frustrację związaną z tym, dlaczego stracił miejsce w zespole.

- F1 to emocje, talent, samochody, ryzyko, prędkość, ale kiedy rządzą pieniądze, może to być również bezwzględność.

Szef Alfy Romeo - Fred Vasseur zwrócił uwagę, na to co napisał Włoch, nie będąc zbytnio zadowolony z jego wypowiedzi. 53-latek uważa, że trzeba do końca zachować profesjonalizm.

- Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim fanem tego typu postawy. Zespół dał mu szansę na trzy sezony w F1, mnóstwo kierowców marzy o tym. Ważne jest to, aby zakończył ten sezon, prezentując się dobrze na torze.

- Teraz będzie miał inne wyzwania. Być może w przyszłości wróci do F1, ale to mały świat. Musimy zachować profesjonalizm.

Francuz przyznał, że połączenie nowicjusza z doświadczonym kierowcą to wspaniała rzecz. Vassaur twierdzi, że rola Valtteriego Bottasa będzie bardzo znacząca w przyszłym roku.

- Kiedy podpisał z nami kontrakt, wiedział, że będzie mu trudno uzyskać takie same wyniki, jak w Mercedesie. Z drugiej strony zaoferowaliśmy mu, że będzie głównym punktem i motorem napędowym naszego zespołu. Jego doświadczenie będzie kluczem do rozwoju bolidu. Myślę, że to ważny krok w jego karierze - podsumował.