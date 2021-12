Przed finałem kampanii 2021 - Grand Prix Abu Zabi, Alfa Romeo zajmuje przedostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Do tej pory zdobyli trzynaście punktów, o dziesięć mniej od Williamsa. Za nimi jest tylko Haas, z zerowym dorobkiem.

Ekipa z Hinwil poczyniła duże postępy, jeśli chodzi o osiągi ich samochodu. Nie przełożyli jednak tego na końcowe rezultaty, w wielu przypadkach nie wykorzystując dobrych okazji na kończenie wyścigów w pierwszej dziesiątce.

- Mam bardzo dziwne uczucie, ponieważ uważam, że jeśli chodzi o czyste osiągi, poszło nam całkiem nieźle - powiedział Frederic Vasseur, szef zespołu. - Zrobiliśmy ogromny krok naprzód w porównaniu do zeszłego roku, prawdopodobnie najlepszy pod względem czystych osiągów, spoglądając, jakie czasy dawały pole position.

- Jednak z drugiej strony, przepuściliśmy wiele dobrych okazji w tym roku - kontynuował. - W Budapeszcie mieliśmy wypadek, dochodzi do tego to, co działo się w Spa. W kontekście niewykorzystanych szans po naszej stronie, w Bahrajnie popsuliśmy pit stop, czy w Imoli, kiedy Kimi obrócił się podczas neutralizacji, co kosztowało nas dwa, a nawet cztery punkty.

- Nie ma znaczenia, że jesteś szybszy, jeśli nie zdobywasz punktów - podkreślił. - Zaistniała sytuacja jest nieco frustrująca dla zespołu. Mamy poczucie, że zrobiliśmy krok naprzód pod względem czystej wydajności, ale nie przełożyliśmy tego na wyniki i nie zdobyliśmy punktów.

Po GP Abu Zabi Alfa Romeo rozstaje się ze swoimi kierowcami - Antonio Giovinazzim i Kimim Raikkonenem. W nowej erze technicznej w królowej sportów motorowych będą reprezentowali ich Valtteri Bottas oraz Guanyu Zhou.

Robert Kubica pozostanie kierowcą rezerwowym, a PKN Orlen sponsorem tytularnym ekipy, która na przyszłoroczne mistrzostwa nieco zmieniła swoją nazwę i zgłosiła się jako Alfa Romeo F1 Team Orlen.