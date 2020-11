Nissany i Aitken ponownie w Williamsie

Nissany i Aitken mają już na koncie jazdy w FW43. Izraelczyk wystąpił w pierwszych treningach przed Grand Prix Hiszpanii i Grand Prix Włoch. Anglik zaprezentował się w FP1 podczas drugiego weekendu na Red Bull Ringu.

Williams poinformował dziś, że Nissany ponownie zasiądzie w samochodzie w czasie pierwszego treningu przed Grand Prix Bahrajnu. Ekipa z Grove podała również swój skład na posezonowy test dla młodych kierowców, który odbędzie się w Abu Zabi. Obok Nissany’ego w zajęciach weźmie udział Aitken.

- Test w Abu Zabi to dla mnie kolejna okazja, aby poprawić swoje wyczucie samochodu - powiedział Nissany. - W przeciwieństwie do FP1, ten test daje nam więcej czasu i przebytych kilometrów na dopasowanie stylu jazdy do bolidu.

25-letni Aitken dodał: - Oczywiście, cieszę się, że wrócę do FW43 w Abu Zabi. Będę chciał wykorzystać swoje doświadczenie z FP1 przejechanego w pierwszej części sezonu i zaliczyć kilka zawsze pożytecznych okrążeń.

Williams jako pierwszy zespół potwierdził skład. Wcześniejsze zapowiedzi wskazują, że w Abu Zabi zobaczymy również m.in. Yukiego Tsunodę oraz Micka Schumachera. Z udziału w zajęciach zrezygnowała ekipa McLarena.