Izraleski kierowca przejmie samochód George’a Russella. Będzie to dla niego debiut w weekendzie Formuły 1. Wcześniej uczestniczył jedynie w testach posezonowych, w Abu Zabi w zeszłym roku.

- Nie mogę doczekać się, kiedy wsiądę do bolidu w Barcelonie - nie ukrywał Nissany. - Udział w treningu, po raz pierwszy w życiu, to ogromny kamień milowy dla każdego kierowcy. Jest to również narodowe osiągnięcie nosząc izraelską flagę.

- Dokładnie przygotowywałem się do tego wraz z zespołem i wierzę, że będzie to dla nas bardzo wartościowe - dodał.

Nissany został ogłoszony kierowcą testowym Williamsa w styczniu tego roku obok rezerwowego Jacka Aitkena i kierowców rozwojowych ekipy z Grove - Dana Ticktuma i Jamie Chadwick.

Obecnie startuje w Formule 2 w barwach zespołu Trident.