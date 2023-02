Mercedes miał zachęcający pierwszy dzień testów, natomiast w piątek wiele rzeczy poszło źle, ponieważ trudno było znaleźć dobry balans bolidu.

George Russell zakończył dzień z trzynastym czasem, dwie sekundy za najszybszym Guanyu Zhou, podczas gdy Lewis Hamilton był o trzy dziesiąte sekundy gorszy od partnera.

Wysiłki Mercedesa zostały dodatkowo utrudnione przez problem z hydrauliką, którego późnym popołudniem doświadczył Russell. Z powodu awarii zaparkował samochód na torze, co znacznie skróciło dzisiejszy przebieg zespołu.

Ekipa z Brackley przyznała, że jest zdezorientowana, dlaczego sprawy tak dziwnie potoczyły się podczas drugiego dnia jazd. Nie kryją, że szukają pilnych odpowiedzi przed ostatnim dniem pracy.

Główny inżynier stajni niemieckiego producenta Andrew Shovlin powiedział: - Nie mieliśmy mocnego drugiego dnia testów. Musieliśmy zatrzymać bolid na torze z powodu awarii. Do tego zmagaliśmy się, aby samochód miał dobry balans w zmieniających się warunkach.

- Mamy kilka tematów do zbadania, aby zrozumieć, dlaczego musieliśmy dzisiaj stawić czoła tak dużemu wyzwaniu, podczas gdy wczoraj poszło nam łatwo. Prace będą trwały do późnej nocy. Rano z pewnością będziemy wiedzieli więcej. Sobota zapowiada się ciekawie w kontekście, czy zrozumiemy o co chodziło ze spadkiem osiągów, jak również pod kątem powetowania sobie straconego czasu na torze.

W ciągu dnia szef zespołu Toto Wolff nie ukrywał, że pojazd nie zachowywał się tak jak życzyliby sobie tego zespół oraz kierowcy.

- Rano samochód nie miał odpowiedniego balansu. Było to widać podczas jazdy, kiedy opony zostawiały ślady na nawierzchni podczas przyspieszania - przekazał. - Jest gorąco i po prostu nie znaleźliśmy odpowiedniego ustawienia na te warunki, co jest częścią nauki, jak sądzę, z nowym bolidem.

Zapytany, czy sytuacja jest niepokojąca, Wolff dodał: - Tak, zdecydowanie jest, ponieważ to nie kierowca przesadza z oponami, to samochód nie zapewnia mu wystarczającej przyczepności na tylnej osi. Musimy to uporządkować.

Russell także wspomniał, że przed zespołem wnikliwa analiza telemetrii w aspekcie poszukania odpowiedzi, co w piątek poszło nie tak.

- Nie odblokowaliśmy jeszcze wszystkiego w W14 i każdy z nas nie szczędzi wysiłków, aby zmienić ten stan rzeczy i zmaksymalizować nasz ostatni dzień testów - mówił Brytyjczyk.

Galeria zdjęć: Mercedes podczas drugiego dnia testów F1 w Bahrajnie

George Russell, Mercedes F1 W14 1 / 19 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 2 / 19 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 3 / 19 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes W14 4 / 19 Mercedes W14 5 / 19 Autor zdjęcia: Giorgio Piola Mercedes W14 6 / 19 Autor zdjęcia: Giorgio Piola George Russell, Mercedes F1 W14 7 / 19 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 8 / 19 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 9 / 19 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W14 10 / 19 Autor zdjęcia: Giorgio Piola Toto Wolff 11 / 19 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 12 / 19 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 13 / 19 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 14 / 19 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 15 / 19 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Mercedes W14 16 / 19 Autor zdjęcia: Giorgio Piola Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 17 / 19 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 18 / 19 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 19 / 19 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images