Normalność nie powróci w 2021 roku

Pandemia koronawirusa zburzyła harmonogram sezonu 2020. Rywalizacja ruszyła dopiero w lipcu i finalnie udało się rozegrać siedemnaście wyścigów. Na przyszły rok zapowiedziano rekordowo obszerny, liczący 23 rundy kalendarz. Wszyscy związani z Formułą 1 liczą na powrót do normalności, w tym obecność kibiców na trybunach.

Jean Todt przestrzegł jednak, że sezon ponownie może zostać zakłócony przez sytuację epidemiczną.

- 2020 okazał się być dobrym sezonem, podczas którego wykazaliśmy się wielką kreatywnością - powiedział Todt. - Kto by pomyślał rok temu, że trzy wyścigi rozegrane zostaną we Włoszech, a kilka innych odbędzie się na tym samym torze?

- Staraliśmy się, aby liczba zachorowań na COVID-19 w świecie motorsportu była niska. To jednak niestety jeszcze nie koniec. Ten sezon się kończy, ale nie zaczniemy nowego z czystą kartką. Wirus i obostrzenia nadal są z nami. Szczepionka pomoże wszystkim, ale zmiany w kalendarzu - nie tylko Formuły 1 - mogą się pojawić.

- Moim zdaniem, pierwsza połowa roku nie będzie taka, jakiej oczekiwalibyśmy po normalnym sezonie.

Stefano Domenicali, który 1 stycznia formalnie przejmie od Chase’a Careya rolę dyrektora generalnego F1, zapowiada, że włodarze serii będą starać się na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.

- Warto pamiętać, że jeszcze w marcu nikt nie sądził, że rywalizacja w tym roku będzie możliwa. Od tamtej pory wykonaliśmy prawie 80 tysięcy testów [na obecność koronawirusa] i tylko 79 osób otrzymało rezultat pozytywny. To 0,1 procenta - praktycznie nic. Jeśli więc uważamy, że cały system powinien zostać ulepszony, musimy mieć w pamięci, iż to właśnie on pozwolił nam się ścigać.

Sezon 2021 zgodnie z planem powinien ruszyć w drugiej połowy marca od Grand Prix Australii.