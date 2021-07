Verstappen trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło na początku Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mercedes W12 Lewisa Hamiltona dotknął prawego tylnego koła RB16B Holendra, a ten wypadł z toru i z impetem uderzył w barierę.

Kierowca zdołał wydostać się z kokpitu o własnych siłach. Pierwszych oględzin dokonano w centrum medycznym na torze, a potem zdecydowano o transporcie do szpitala w Coventry. Dokładne badania nie wykazały żadnych wewnętrznych obrażeń i tego samego dnia Verstappen został wypisany. Zespół podał, że chwilowe przeciążenie w chwili uderzenia wyniosło 51G.

- W niedzielę towarzyszył mu [Verstappenowi] ojciec - przekazał Helmut Marko stacji RTL. - Dla bezpieczeństwa Jos spędził z nim noc w hotelu. Spodziewaliśmy się, że jego ciało będzie bardzo ponaciągane po tym ogromnym uderzeniu 51G. Szczęśliwie boli go tylko szyja. Poza tym nic się nie stało.

- Normalna osoba by nie przeżyła tak mocnego uderzenia. Oczywiście on jest bardzo wyćwiczony i to również odegrało wielką rolę w tym, że teraz odczuwa tylko ból szyi.

Od momentu wypadku atmosfera w padoku stała się „gęstsza”. Obóz Red Bulla twierdzi, że Hamiltonowi należała się surowsza kara, a sam Verstappen miał pretensje do rywala, że ten świętował zwycięstwo, nie wiedząc nawet w jakim stanie Holender leży w szpitalu. Marko ujawnił, że siedmiokrotny mistrz świata skontaktował się z Verstappenem w poniedziałek.

- Popieramy twardą rywalizację, ale fair, a nie nieodpowiedzialne manewry, a tak właśnie klasyfikujemy ten ze strony Hamiltona. A potem to świętowanie zwycięstwa... Hamilton nie próbował zadzwonić do Maxa aż do dzisiaj [poniedziałek]. Ale w porządku. To ich podejście. Weźmiemy to pod uwagę.

- Skupiamy się na reszcie sezonu. Nie szukamy rewanżu, ale odpowiemy na torze.

Marko ujawnił również, ze straty wynikające z kraksy oszacowano na około 750 tysięcy euro, zaznaczając, iż przydatność silnika Hondy nie jest jeszcze pewna.