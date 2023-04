McLaren po dwóch rozczarowujących sezonach postanowił zakończyć współpracę z Danielem Ricciardo. Strony porozumiały się w kwestii wcześniejszego rozwiązania umowy. Ekipa z Woking sięgnęła - nie bez kontrowersji - po Oscara Piastriego, do niedawna podopiecznego Alpine.

W pierwszych dwóch rundach sezonu Piastri nie przywiózł punktów. W Bahrajnie odpadł z powodu usterki technicznej, a w Arabii Saudyjskiej już na początku wyścigu zaliczył kolizję z Pierre’em Gaslym. W Dżuddzie pokonał jednak w kwalifikacjach bardziej doświadczonego Norrisa.

Szczęście uśmiechnęło się do debiutanta w Australii. Przed własną publicznością ruszał co prawda dopiero szesnasty, ale niezła jazda i chaos w końcówce pozwoliły mu przesunąć się na ósmą pozycję. Norris był szósty i obaj kierowcy zapewnili McLarenowi pierwsze tegoroczne punkty.

Norris jeszcze przed rozpoczęciem sezonu mówił, iż chciałby mieć partnera, który będzie go mocno naciskał i mobilizował do jeszcze lepszej jazdy. Pytany czy Piastri spełnia to zadanie, odparł:

- Szczerze powiedziawszy, wykonuje naprawdę dobrą pracę - powiedział Norris na antenie Channel 4. - Chociaż ciągle dziwnie się czuję mówiąc jako ten starszy i bardziej doświadczony.

- Jednak on spisuje się bardzo dobrze, świetnie radzi sobie z presją. Z tego co widzę, to jego mocna strona. Jest spokojny, zachowuje kontrolę no i jest szybki. Czuję, że ma wszystko, co potrzeba.

- No i naciska na mnie mocniej w porównaniu z tym, co widzieliśmy w ostatnich latach. To dobre również dla zespołu. Dobra robota, jesteśmy w punktach, choć weekend był niełatwy. Przebił się z szesnastego na ósme, więc całkiem nieźle.