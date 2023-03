Lando Norris przyznał, że „głupi błąd” w „jednym z najłatwiejszych zakrętów na torze” odpowiada za jego eliminację z kwalifikacji przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023 już na etapie Q1.

Brytyjczyk dotknął betonowej ściany po wewnętrznej ostatniego zakrętu toru ulicznego Corniche, niszcząc przednie zawieszenie, co zmusiło go do zjazdu do boksu po zaledwie jednym okrążeniu.

Zespół walczył o naprawę samochodu na czas, ale ostatecznie Lando Norris nie pojawił się już na trasie i odpadł z sobotniej rywalizacji już po pierwszym segmencie czasówki.

- To prawdopodobnie jeden z najłatwiejszych zakrętów na torze, jeśli chodzi o ocenę. Po prostu źle oceniłem odległość. Bez wymówek - powiedział Brytyjczyk.

- Chłopaki wykonali bardzo dobrą robotę, prawie zdążyli z naprawą. Gdybym miał czas, pozwalający na wejście do Q2, byłoby dobrze. Chłopaki naciskali tak mocno, jak tylko mogli. Zawiodłem ich dzisiaj - tłumaczył Norris.

Na drugim biegunie znajduje się Oscar Piastri. Australijczyk mówi, że zwyczajne zwiększenie komfortu w bolidzie McLarena MCL60 było powodem jego dobrych wyników w kwalifikacjach w Arabii Saudyjskiej.

Piastri zajął dziewiąte miejsce w Q3, co przełoży się na ósmą pozycję startową dla tegorocznego debiutanta po karze przesunięcia o dziesięć miejsc dla Charlesa Leclerca.

- Za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu, czuję się coraz bardziej komfortowo. W porównaniu z Bahrajnem nie zrobiłem nic znacząco inaczej ani niczego nie zmieniłem - stwierdził Piastri.

- Po prostu wszystko układało się coraz lepiej i lepiej. Dzisiaj nie było błędów. Nadal jest niesamowicie blisko, ale tym razem byłem na właściwym końcu stawki. Po prostu poczułem, że dziś poskładałem wszystko znacznie lepiej. I to zrobiło dużą różnicę - powiedział Australijczyk po zakończeniu sobotnich kwalifikacji w Dżuddzie.