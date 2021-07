Reprezentant McLarena - Norris, ma za sobą świetny występ w ostatnim Grand Prix Austrii. Zajął trzecie miejsce, co było już jego trzecim podium w sezonie 2021.

Teraz przed nim i ekipą z Woking domowy wyścig. Są realistami w kontekście tego, co mogą osiągnąć na torze Silverstone.

- To było wspaniałe uczucie stając po raz trzeci na podium w tym sezonie - powiedział Lando Norris. - Był to zasłużony wynik za całą ciężką pracę, jaką zespół wykonał w tym roku i to podczas intensywnej serii trzech wyścigów z rzędu. Mam nadzieję, że uda nam się przenieść tę energię na moje i zespołu domowe grand prix w ten weekend, choć musimy być realistami w kontekście tego, co możemy osiągnąć, ponieważ Silverstone to zupełnie inny tor. Mimo to będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów.

- Przed nami pierwszy sprint tym sezonie. Już w piątek od razu ruszamy do akcji, ponieważ przez sobotnim sprintem odbędą się kwalifikacje, ale jesteśmy przygotowani. To coś nowego dla wszystkich i sądzę, że przełoży się na więcej walki na torze. Jestem pewien, że kibice zobaczą ekscytujące wyścigi.

Daniel Ricciardo dodaje: - Silverstone to domowy wyścig zespołu. To będzie szczególny moment dla nas wszystkich, ponieważ będziemy mogli zobaczyć kibiców z powrotem na trybunach. Powoli widzieliśmy coraz więcej fanów wracających na tory w miarę upływu sezonu, gdy w niektórych krajach jest to bezpieczne. Myślę, że wszyscy tęsknili za hałasem i atmosferą, którą mogą zapewnić tylko kibice.

- Podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii po raz pierwszy wypróbujemy nowy format sprintu kwalifikacyjnego, co będzie ekscytującym wyzwaniem. Będzie to interesujące urozmaicenie weekendu i jestem pewien, że dostarczy nam wielu okazji do zdobycia dobrych pozycji startowych do niedzielnego wyścigu - dodał.

- Po trzech kolejnych wyścigach we Francji i Austrii miałem czas na naładowanie baterii. Spędziłem też trochę czasu w Goodwood za kierownicą bolidu MP4-5B Senny, co było po prostu niesamowite. Jeśli chodzi o Silverstone jestem gotowy do dalszej jazdy, po pozytywnym weekendzie w Austrii, gdzie zyskałem więcej pewności siebie w samochodzie. Musimy dalej stawiać kroki naprzód, aby przełożyć te ulepszenia na czas okrążenia, dzięki czemu będziemy mogli rywalizować o dobre punkty.