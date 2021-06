Czerwoną flagę pokazano w Q1 dwukrotnie - po wypadkach Lance’a Strolla i Antonio Giovinazziego. W tym drugim przypadku Lando Norris nie zjechał do alei serwisowej. Kierowca pytał swój zespół, co powinien zrobić, a gdy otrzymał odpowiedź, było już za późno na reakcję. Anglik został relegowany o trzy pozycje na polach startowych - z szóstego na dziewiąte. Otrzymał również trzy punkty karne do licencji.

Norris narzekał, że kara jest zbyt surowa. Frustrację okazywał również szef zespołu z Woking - Andreas Seidl, mówiąc, iż w takich sytuacjach rozsądne byłoby łagodniejsze traktowanie i reprymenda.

Michael Masi, dyrektor wyścigowy F1, powiedział jednak, że sytuacja Norrisa była jasna i powinien on był wiedzieć, co należy zrobić w przypadku czerwonej flagi.

- Od kartingu do Formuły 1, kiedy pojawia się czerwona flaga, jej znaczenie jest bardzo jasne - zwolnij i natychmiast zjedź do alei serwisowej - przypomniał Masi. - Nie ma więc żadnej różnicy między sześciolatkiem biorącym udział w swoim pierwszym wyścigu kartingowym a Formułą 1. Wykładnia jest spójna na wszystkich torach wyścigowych.

Masi ujawnił również, że Norris i tak został łagodnie potraktowany, ponieważ pierwotnie kara zakładała cofnięcie o pięć pól na starcie. Nie zmniejszono jednak liczby karnych punktów.

- Jeśli chodzi o punkty karne i samą karę, sędziowie mogą przyznać tyle, ile uznają za stosowne w danym incydencie. Mają wytyczne, ale w tej sytuacji uznali, że ze względu na okoliczności łagodzące, mogą nie stosować się do owych wytycznych, mówiących o surowszej karze. W przypadku punktów karnych, uznali, że wytyczne są właściwe, ponieważ doszło do naruszenia reguł czerwonej flagi - wyjaśnił Michael Masi.