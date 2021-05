Norris rozpoczął swój trzeci sezon w Formule 1. Od początku przygody z najważniejszą wyścigową serią świata związany jest z McLarenem. Początek rywalizacji w 2021 roku jest dla 21-latka bardzo udany. Każdy z trzech wyścigów ukończył w pierwszej piątce, w Imoli meldując się na najniższym stopniu podium.

Pochodzący z Bristolu kierowca zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Andreas Seidl, szef ekipy z Woking, uważa, że dzięki swojej konsekwencji i stabilnej formie jego podopieczny może pozostać w czubie tabeli.

- Szansa jest zawsze - odpowiedział Seidl, pytany o Norrisa. - Ważne jest jednak to, abyśmy razem z Lando odpowiednio spisywali się weekend po weekendzie. Konsekwencja jest najważniejsza, oczywiście w połączeniu z osiągami. Dzięki temu możemy pokonać samochody, które na papierze i w rzeczywistości, są od nas szybsze.

- Jeśli nadal będziemy rozwijać samochód, a Lando będzie kontynuował takie występy, jak w pierwszych trzech rundach, uda się wywrzeć presję na tamtych gościach i pojawią się okazje, by ukończyć wyścig przed nimi. Z drugiej strony, trzeba pozostać realistą. Jeśli tamci będą spisywali się podobnie w każdy weekend, musimy zaakceptować fakt, że pod względem wydajności jesteśmy za nimi.

Seidl podkreśla, że świetne wyniki Norrisa to efekt zgrania z samochodem i wykorzystywania jego potencjału.

- W Portugalii po prostu kontynuował to, co widzieliśmy już podczas dwóch pierwszych weekendów wyścigowych. Naciska wtedy, kiedy ma to znaczenie. Jest jednością z samochodem i zespołem.

- Przejechał świetny wyścig, pełen udanych manewrów. Nieustannie informuje inżynierów o aktualnej sytuacji, upewniając się, że odpowiednio zrealizujemy strategię dotycząca opon i powiedziałbym, iż miał wyścig pod kontrolą w każdej sekundzie - podsumował Andreas Seidl.